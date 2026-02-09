Sky presenta la nuova stagione delle serie tv che vedremo in onda nei prossimi mesi. Anticipati anche i nuovi progetti Sky Original. Tanti i titoli presentati in anteprima durante lo showcase che ha avuto luogo nella sede milanese del gruppo e che vedremo in onda appunto su Sky e Now.

Nuove Serie Tv su SKY e NOW 2026

All’incontro con la stampa sono intervenuti tra gli altri: Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia; Cécile Frot Coutaz, CEO Sky Studio; Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italia e Margherita Amedei, Cinema and Series Director Sky Italia. Tra i volti noti presenti in sala: gli attori Maurizio Lastrico e Francesco Scianna, il regista Sidney Sibilia e molti altri. Ma vediamo ora insieme cosa prevede il palinsesto delle serie tv SKY 2026 con tutti i titoli in programma.

Le serie tv Sky 2026 che vedremo prossimamente

GUCCI – FINE DEI GIOCHI con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz nei panni, rispettivamente, di Patrizia Reggiani, Maurizio e Allegra Gucci. Sei episodi diretti da Gabriele Muccino che racconteranno la famiglia più iconica del lusso italiano.

IL SOSPETTO con protagonista Claudia Pandolfi. Con la supervisione artistica di Francesca Manieri, la serie sarà un thriller in quattro episodi prodotto da Sky Studios, Paco Cinematografica e Zucco Film, diretto da Mauro Mancini. Alla sceneggiatura Mirko Cetrangolo e Matteo Menduni. La vicenda gira attorno a un omicidio nella città di Viareggio. Un insieme di segreti, silenzi e sospetti, il tutto durante il carnevale.

QUELLI CHE… LA MALA, un light crime in sei episodi ambientato nel cuore della Milano degli anni ’70 e ’80. Prodotta da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia, con MIA Film, per la regia di Luca Ribuoli, e sceneggiata da Stefano Sardo, Chiara Battistini, Paolo Bernardelli e Gianluca Bernardini, racconta la Milano che non è ancora la Milano da bere, ma una città nera e pericolosa da centottanta omicidi l’anno.

FUORI MENÙ, una nuova dramedy, in sei episodi prodotta da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Alfred Film, con Maurizio Lastrico e Fabio Balsamo. Da una sceneggiatura firmata da Valerio Cilio con Renato Sannio, Giacomo Caceffo e Marco Colombo, FUORI MENÙ sarà diretta da Fabio Paladini e Niccolò Falsetti.

Un grande chef (Maurizio Lastrico) cade in disgrazia e finisce in carcere. Per ottenere uno sconto di pena accetta di dirigere un ristorante sperimentale, dove ai fornelli lavora la peggior brigata di tutti i tempi: un gruppo di detenuti senza esperienza né regole.

THE DAY OF THE JACKAL (Seconda stagione), è la serie Sky Original più vista di sempre nel Regno Unito e quella più vista in assoluto su Sky degli ultimi due anni, mentre in Italia, Germania, Austria, Svizzera e Irlanda ha fatto registrare ovunque il debutto più importante di sempre per una produzione originale Sky inglese. Tratta dal romanzo omonimo di Frederick Forsyth e dal successivo pluripremiato film ll Giorno dello Sciacallo.

THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO, nuova serie Sky Original inglese sarà una coraggiosa rivisitazione contemporanea della storia ormai celebre: il protagonista Mikael Blomkvist indaga per scoprire che fine abbia fatto una ragazza di una famiglia ricca scomparsa 40 anni prima. Per farlo, si fa aiutare da Lisbeth Salander, un’hacker informatica.

Serie tv in arrivo nel 2026

AVVOCATO LIGAS – Dal 6 marzo con Luca Argentero nei panni di un penalista geniale, controverso, imprevedibile e affascinante. Ma quando viene licenziato, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklingere e Flavio Fumo.

ROSA ELETTRICA, in fuga con il nemico – Dall’8 maggio, sei episodi diretti da Davide Marengo con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. Giannetta è Rosa Valera, da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni. Al suo primo incarico le viene affidato Cocìss (interpretato da Di Napoli), un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, Rosa non si ferma neppure quando capisce che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita.

NORD SUD OVEST EST: La leggendaria storia degli 883 – In autunno arriva la seconda stagione della dramedy Sky Original dedicata agli anni d’oro degli 883: Max Pezzali e Mauro Repetto, due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan. Una produzione Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia – in otto nuovi episodi racconterà le vicende che portarono al secondo album del duo di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.

PIEDONE (Seconda stagione) – Nel 2026 arriva la nuova stagione della serie con protagonisti Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, sempre diretti da Alessio Maria Federici. Tornano le nuove storie prodotte da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Titanus Production (società del gruppo Titanus) nella seconda stagione della collection Sky Original. La serie racconta le vicende dell’ispettore Vincenzo Palmieri e della commissaria Sonia Ascarelli con sullo sfondo una Napoli complessa e contemporanea.

ATOMIC – In estate arriva la serie creata da Gregory Burke e ispirata al libro di saggistica The Atomic Bazaar del compianto giornalista di Vanity Fair William Langewiesche, Atomic è prodotta da Pulse Films, una società di VICE Studios, in collaborazione con Sky Studios. La serie racconta un’amicizia inaspettata, quella tra il trafficante di droga Max (Alfie Allen) e l’enigmatico fuggitivo JJ (Shazad Latif). I due vengono travolti in un’imprevista missione ad alto rischio: trasportare uranio altamente arricchito attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente, mentre CIA, MI6 e una rete globale di forze contrapposte sono sulle loro tracce. A guidare la caccia ai due per conto della CIA c’è Cassie Elliott (Samira Wiley), scienziata altamente qualificata e agente sotto copertura convinta che Max e JJ collaborino con estremisti violenti.

WAR – Nel 2026 arriva il nuovo legal thriller Sky Original prodotto da Sky e HBO dal creatore di Lupin e Hijack, George Kay, e ambientato nell’élite del mondo giudiziario londinese. Già confermata per la seconda stagione ancora prima della messa in onda della prima, la serie prende avvio da uno scandaloso divorzio che scatenerà onde d’urto nelle sale dei consigli di amministrazione, nelle camere da letto e nelle aule di tribunale.

Nei panni della coppia al centro del divorzio del secolo Dominic West e Sienna Miller, a interpretare rispettivamente il magnate tecnologico Morgan Henderson e sua moglie, la star del cinema internazionale Carla Duval.

PRISONER – Prossimamente arriva la nuova serie Sky Original UK prodotta da Binocular in associazione con Sky Studios. Matt Charman, sceneggiatore candidato all’Oscar per Il ponte delle spie di Steven Spielberg, firma e guida come show runner questo action thriller Sky Original con Tahar Rahim, nominato ai BAFTA e ai Golden Globe Awards e vincitore del César (The Serpent, Il profeta), e Izuka Hoyle, attrice vincitrice dello Scottish BAFTA (Boiling Point, Big Boys). Diretta da Otto Bathurst (Peaky Blinders). La serie racconta le vicende dell’agente penitenziaria Amber Todd che viene incaricata di scortare il criminale Tibor Stone in tribunale. Dopo un’imboscata al convoglio, i due sopravvivono e sono costretti a fuggire insieme. Il loro rapporto diventa sempre più ambiguo mentre un cartello criminale li insegue senza tregua.

IL SIGNORE DELLE MOSCHE – Dal 22 febbraio arriverà in esclusiva per l’Italia su Sky e NOW il primo, attesissimo adattamento TV del romanzo di William Golding “Il Signore delle Mosche”, realizzato col supporto della famiglia dello scrittore Premio Nobel. La serie, che sarà presentata in anteprima mondiale alla 76esima Berlinale, è firmata dal celebrato creatore di Adolescence, il vincitore del BAFTA Jack Thorne, e diretta da Marc Munden.

La serie racconta di un gruppo di ragazzi sopravvissuti a un incidente aereo abbandonati su un’isola tropicale. Nel tentativo di mantenere l’ordine, Ralph e l’intellettuale Piggy guidano il gruppo, ma l’ascesa di Jack, sempre più attratto dal potere e dalla violenza, conduce lentamente alla tragedia. Il Signore delle Mosche (in 4 episodi) è una produzione Eleven e One Shoe Films, con Sony Pictures Television per BBC iPlayer, BBC One e Stan.

THE MINIATURE WIFE – In primavera arriva la serie tv basata sull’omonimo racconto di Manuel Gonzalez e creata da Jennifer Ames e Steve Turner (Boardwalk Empire, Goliath), che ricoprono anche i ruoli di showrunner e produttori esecutivi. Greg Mottola è regista e produttore esecutivo della serie che racconta gli squilibri di potere all’interno del matrimonio. Tra i protagonisti Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen, che si ritrovano l’uno contro l’altra dopo un incidente tecnologico in cui il marito finisce per rimpicciolire accidentalmente la moglie.

SHERIFF COUNTRY – Dal 10 febbraio nuovo poliziesco che affronta temi come identità, colpa, giustizia e legami affettivi. La serie amplia l’universo narrativo di Fire Country e segue lo sceriffo Mickey Fox, interpretato da Morena Baccarin (Gotham, Homeland, Deadpool). In servizio a Edgewater, Mickey indaga su attività criminali mentre affronta un passato familiare complesso: il padre ex detenuto Wes, coltivatore di marijuana ai margini del sistema, e un misterioso incidente che coinvolge la figlia ribelle Skye. Sorellastra di Sharon Leone (Diane Farr), capo divisione dei Cal Fire, Mickey è al centro di una rete di tensioni personali e professionali. Prodotta da Jerry Bruckheimer Television e CBS Studios, la serie è creata da Max Thieriot con Joan Rater e Tony Phelan; regia di James Strong e Kevin Alejandro. Nel cast anche W. Earl Brown, Matt Lauria, Christopher Gorham, Michele Weaver e Amanda Arcuri.

OUTLANDER (Stagione finale) – Dal 14 marzo arriva l’ottavo e ultimo capitolo della saga tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. Nel cast Caitríona Balfe (Claire Fraser), Sam Heughan (Jamie Fraser), Sophie Skelton (Brianna MacKenzie), Richard Rankin (Roger MacKenzie), John Bell (Ian Murray giovane), David Berry (Lord John Grey), Charles Vandervaart (William Ransom) e Izzy Meikle – Small (Rachel Murray).

EUPHORIA (Terza stagione) – Dal 13 aprile l’attesissima stagione per il cult di Sam Levinson. 8 nuovi episodi la serie HBO realizzata in collaborazione con A24. Un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male. La terza stagione vedrà il ritorno del cast principale: oltre a Zendaya (Rue), ci saranno Hunter Schafer (Jules), Maude Apatow (Lexi), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy) e Jacob Elordi (Nate) insieme alla candidata agli Emmy® Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace. Tornano nei nuovi episodi anche le guest star il vincitore dell’Emmy Colman Domingo, il candidato ai GRAMMY Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles. Tra le new entry: la vincitrice dell’Emmy® Sharon Stone, la vincitrice di un GRAMMY ROSALÍA, Danielle Deadwyler. Hans Zimmer lavorerà alla colonna sonora al fianco di Labrinth.

POKER FACE (Prima e seconda stagione) – In primavera arrivano le due stagioni della serie che segue le vicende di Charlie, interpretata da Natasha Lyonne. Dotata di un’abilità straordinaria, Charlie è in grado di capire quando qualcuno sta mentendo. A bordo della sua Plymouth Barracuda, intraprende un viaggio fatto di continue tappe durante le quali incontra nuovi personaggi e si imbatte in crimini bizzarri che non può fare a meno di risolvere. La protagonista, Charlie Cale, è interpretatada Natasha Lyonne e tra le guest star si annoverano Adrien Brody, Angel Desai, Audrey Corsa, Benjamin Bratt, Brandon Micheal Hall e molti altri.

TWISTED METAL (Prima e seconda stagione) – In estate arriva la serie live-action basata sui videogiochi per PlayStation. Una commedia d’azione adrenalinica, basata su un’idea originale di Rhett Reese e Paul Wernick su un outsider chiacchierone a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un pacco misterioso attraverso una post-apocalittica terra desolata. Con l’aiuto di un ladro d’auto dal grilletto facile, dovrà affrontare feroci predoni alla guida di mezzi distruttivi e altri pericoli della strada tra cui un clown squilibrato che guida un furgoncino dei gelati fin troppo familiare. Nel cast Anthony Mackie (“John Doe”), Stephanie Beatriz (“Quiet”), Thomas Haden Church (“AgentStone”) e molti altri.

HOUSE OF THE DRAGON (Terza stagione) – In estate

Tra i titoli più attesi del 2026, torna con 8 nuovi episodi l’amatissima saga HBO tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade”. La serie racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen, culminata nella celebre Danza dei Draghi, con lo scontro tra le fazioni dei Neri e dei Verdi destinato a segnare il destino della dinastia per sempre. Confermato l’intero cast principale, guidato da Emma D’Arcy, Olivia Cooke e Matt Smith.

BEVERLY HILLS, 90210 – Dal 3 aprile

L’iconica creatura in dieci stagioni di Aaron Spelling e Darren Star, un vero e proprio cult generazionale, per la prima volta dal 2001 sarà disponibile per intero, anche on demand e sia in HD e che in 16:9, arriva su Sky e in streaming su NOW. L’adolescenza, i tormenti e gli amori di un gruppo di ragazzi californiani, dagli anni della scuola superiore fino al raggiungimento dell’età adulta, è la serie che più di tutte ha plasmato la TV e ispirato la moda per ragazzi nei decenni a venire. Nel cast, tra i protagonisti, tantissimi nomi che non hanno bisogno di presentazioni: Jason Priestley, James Eckhouse, Carol Potter, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Tori Spelling, Brian Austin Green e i compianti Luke Perry e Shannen Doherty.