Il campionato di Serie B si è concluso con due squadre promosse in A, il Parma (capolista) e il Como. Ora è tempo di capire chi sarà la terza squadra che giocherà il prossimo anno nella massima serie e quali invece saranno retrocesse in Serie C. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie B, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie b oggi, le partite in programma per i playoff e playout 2023-2024

Tante sorpresa nella 38esima e ultima giornata di Serie B che si è disputata il 10 maggio 2024. Il Como si è classificato secondo venendo promosso in Serie A mentre lo Spezia si è salvato battendo il Venezia. I veneti hanno così chiuso al terzo posto in classifica e sono in lizza nei play off con Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia. Per quanto riguarda i play-off, l’Ascoli è aritmicamente retrocesso in Serie C (con Lecco e FeralpiSalò). A sfidarsi per rimanere in B saranno quindi la Ternana contro il Bari.

Queste le partite dei playoff e playout di Serie B:

Bari-Ternana . Giovedì 16/05 h.20.30 (primo turno dei play-out)

. Giovedì 16/05 h.20.30 (primo turno dei play-out) Palermo-Sampdoria . Venerdì 17/05 h.20.30 (primo turno dei play-off)

. Venerdì 17/05 h.20.30 (primo turno dei play-off) Catanzaro-Brescia . Sabato 18/05 h.20.30 (primo turno dei play-off)

. Sabato 18/05 h.20.30 (primo turno dei play-off) La vincente di Palermo/Sampdoria sfiderà il Venezia . Lunedì 20/05 h.20.30 (semifinale di andata dei playoff)

sfiderà il . Lunedì 20/05 h.20.30 (semifinale di andata dei playoff) La vincente di Catanzaro/Brescia sfiderà la Cremonese. Martedì 21/05 h.20.30 (semifinale di andata dei playoff)

Giovedì 16 maggio

Ore 20.30. Bari-Ternana, Telecronaca Dazn: Mancini. Su Sky e in streaming su Now

Venerdì 17 maggio

Ore 20.30. Palermo-Sampdoria, Telecronaca Dazn: Mastroianni. Su Sky e in streaming su Now

Sabato 18 maggio

Ore 20.30. Catanzaro-Brescia, Telecronaca Dazn: Testoni. Su Sky e in streaming su Now

Lunedì 20 maggio

Ore 20.30. Palermo/Sampdoria-Venezia, Telecronaca Dazn: Buscaglia. Su Sky e in streaming su Now

Martedì 21 maggio

Ore 20.30. Catanzaro/Brescia-Cremonese, Telecronaca Dazn: Testoni. Su Sky e in streaming su Now

Classifica Serie B

Dopo 38 giornate le squadre promosse sono Parma e Como. In fondo alla classifica retrocesse Ascoli, Feralpisalò e Lecco. Ricordiamo che da quest’anno, stagione 2023/2024, è stato approvato un calendario formato asimmetrico che prevede per il ritorno una sequenza di partite non speculare all’andata.

La classifica completa dopo 38 giornate:

1) Parma 76 punti (promossa in Serie A)

2) Como 73 (promossa in Serie A)

3) Venezia 70 (play-off)

4) Cremonese 67 (play-off)

5) Catanzaro 60 (play-off)

6) Palermo 56 (play-off)

7) Sampdoria 55

8) Brescia 51

9) Cosenza 47

10) Modena 47

11) Reggiana 47

12) Sudtirol 47

13) Pisa 46

14) Cittadella 46

15) Spezia 44

16) Ternana 43 (play-out)

17) Bari 41 (play-out)

18) Ascoli 41 (retrocessa in C)

19) Feralpisalò 33 (retrocessa in C)

20) Lecco 26 (retrocessa in C)