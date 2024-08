Torna oggi in campo la Serie B per le partite della prima giornata della stagione 2024/2025. In questo turno si giocherà da venerdì, con un anticipo, a domenica. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie B, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie b oggi, le partite in programma per la prima giornata 2024-2025

Tutto pronto per la prima giornata di Serie B che torna in campo oggi con un big match. Una delle favorite alla promozione è il Palermo allenato da Dionisi che dovrà vedersela fuori casa con il Brescia. Occhio anche alla Sampdoria, eliminata nei play off a maggio, e pronta a conquistare un posto tra le prime. Le gare sono tutte trasmesse da Dazn, Sky e in streaming su Now.

Venerdì 16 agosto

Ore 20.30. Brescia-Palermo. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Mancini. E su Sky

Sabato 17 agosto

Ore 20.30. Bari-Juve Stabia . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Zanon. E su Sky

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Zanon. E su Sky Ore 20.30. Pisa-Spezia . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Accomando. E su Sky

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Accomando. E su Sky Ore 20.30. Salernitana-Cittadella . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Mastroianni. E su Sky

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Mastroianni. E su Sky Ore 20.30. Sudtirol-Modena. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Calabresi. E su Sky

Domenica 18 agosto

Ore 20.30. Catanzaro-Sassuolo . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Buscaglia. E su Sky

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Buscaglia. E su Sky Ore 20.30. Cesena-Carrarese . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Del Papa. E su Sky

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Del Papa. E su Sky Ore 20.30. Cosenza-Cremonese . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Marrucci. E su Sky

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Marrucci. E su Sky Ore 20.30. Frosinone-Sampdoria . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Testoni. E su Sky

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Testoni. E su Sky Ore 20.30. Reggiana-Mantova. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Basile. E su Sky

La classifica della serie b

Tutte le squadre sono a 0 punti. Il Pisa allenato da Inzaghi è reduce dal pari ottenuto nell’amichevole contro l’Inter. Le quattro neopromosse dalla Serie C in Serie B sono Carrarese, Cesena, Juve Stabia e Mantova.

Bari

Brescia

Carrarese

Catanzaro

Cesena

Cittadella

Cosenza

Cremonese

Frosinone

Juve Stabia

Mantova

Modena

Palermo

Pisa

Reggiana

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Südtirol