Torna oggi in campo la Serie B per le partite dell’ottava giornata della stagione 2024/2025. In questo turno si giocherà un anticipo di venerdì, per concludere domenica. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie B, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie B oggi, le partite in programma in tv per l’ottava giornata 2024-2025

Tutto pronto per il prossimo turno. La sfida più attesa di questa giornata è tra Pisa e Cesena. La Carrarese dovrà affrontare solo il Frosinone per risalire dall’ultimo posto in classifica. Ricordiamo che le gare della Serie B sono tutte trasmesse, oggi, domani, dopodomani, in esclusiva da Dazn.

Venerdì 4 ottobre, anticipo di oggi

Ore 20.30. Sampdoria-Juve Stabia, Partita trasmessa su Danz, telecronista: Testoni

Sabato 5 ottobre

Ore 15.00. Frosinone-Carrarese , Partita trasmessa su Danz, telecronista: Buscaglia

Ore 15.00. Pisa-Cesena , Partita trasmessa su Danz, telecronista: Calabresi

Ore 15.00. Sassuolo-Cittadella , Partita trasmessa su Danz, telecronista: Mancini

Ore 15.00. Spezia-Reggiana, Partita trasmessa su Danz, telecronista: Mastroianni

Domenica 6 ottobre

Ore 15.00. Catanzaro-Modena , Partita trasmessa su Danz, telecronista: Basile

Ore 15.00. Cosenza-Sudtirol , Partita trasmessa su Danz, telecronista: Calogero

Ore 15.00. Cremonese-Bari , Partita trasmessa su Danz, telecronista: Zanon

Ore 15.00. Mantova-Brescia , Partita trasmessa su Danz, telecronista: Del Papa

Ore 15.00. Palermo-Salernitana, Partita trasmessa su Danz, telecronista: Marrucci

Partita quinta giornata di Serie B con modalità gratuita Dazn

Sampdoria-Juve Stabia sarà la partita che Dazn trasmetterà in modalità gratuita senza abbonamento. Per vederla basterà visitare il sito web di DAZN, completare la registrazione inserendo l’ e-mail, nome e cognome, navigare nella Sezione “Contenuti Gratuiti”.

La classifica di Serie B dopo sette giornate di campionato

Dopo sette giornate di campionato, in testa al campionato di Serie B c’è ancora il Pisa con 16 punti. Segue lo Spezia a 13 e il duo composto da Brescia e Sassuolo a 12. Ultima in classifica la Carrarese a 4 punti.