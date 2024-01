Dopo la sosta per l’anno nuovo e l’epifania, torna oggi in campo la Serie B per le partite della 20esima giornata della stagione 2023/2024. Si parte con l’anticipo del venerdì sera per concludere domenica 14 gennaio con i tre posticipi. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie B, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie b oggi, le partite in programma per la 20esima giornata 2023-2024

Tutto pronto per la 20esima giornata di Serie B, la prima del nuovo anno. Interessantre la sfida in ottica playoff tra Cittadella e Palermo. Mentre la capolista Parma se la vedrà con l’Ascoli. Le gare sono tutte trasmesse da Dazn, Sky e in streaming su Now.

Queste le partite della 20esima giornata:

Catanzaro-Lecco – Venerdì 12/01 h.20.30

Cittadella-Palermo – Sabato 13/01 h.14

Bari-Ternana – Sabato 13/01 h.14

Modena-Brescia – Sabato 13/01 h.14

Como-Spezia – Sabato 13/01 h.14

Sudtirol-FeralpiSalò – Sabato 13/01 h.14

Pisa-Reggiana – Sabato 13/01 h.16.15

Parma-Ascoli – Domenica 14/01 h.16.15

Venezia-Sampdoria – Domenica 14/01 h.16.15

Cremonese-Cosenza – Domenica 14/01 h.16.15

Canali e telecronisti per la 20esima giornata di Serie B trasmessa da Sky, da Dazn e in streaming su Now.

Venerdì 12 gennaio

Ore 20.30, Catanzaro-Lecco, telecronaca Dazn: Mastroianni. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming NOW (telecronaca Nicolò Ramella)

Sabato 13 gennaio

Ore 14, Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming NOW, in diretta anche su Dazn.

Ore 14, Cittadella-Palermo, telecronaca Dazn: Testoni. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, diretta gol Davide Polizzi

telecronaca Dazn: Testoni. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, diretta gol Davide Polizzi Ore 14, Bari-Ternana , telecronaca Dazn: Del Papa. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Gaia Brunelli, diretta gol Giovanni Poggi

telecronaca Dazn: Del Papa. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Gaia Brunelli, diretta gol Giovanni Poggi Ore 14, Modena-Brescia , telecronaca Dazn: Mastroianni. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, diretta gol Giovanni Cristiano

telecronaca Dazn: Mastroianni. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, diretta gol Giovanni Cristiano Ore 14, Como-Spezia , telecronaca Dazn: Calabresi. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, diretta gol Luca Mastrorilli

telecronaca Dazn: Calabresi. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, diretta gol Luca Mastrorilli Ore 14, Sudtirol-FeralpiSalò , telecronaca Dazn: Basile. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Peppe Di Giovanni, diretta gol Alessandro Sugoni

telecronaca Dazn: Basile. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Peppe Di Giovanni, diretta gol Alessandro Sugoni Ore 16.15, Pisa-Reggiana, telecronaca Dazn: Giustiniani. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming NOW. Telecronaca Paolo Redi

Domenica 14 gennaio

Ore 16.15,Diretta Gol, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming NOW

Ore 16.15, Parma-Ascoli , telecronaca Dazn: Buscaglia. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, diretta gol Riccardo Gentile

, telecronaca Dazn: Buscaglia. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, diretta gol Riccardo Gentile Ore 16.15, Venezia-Sampdoria , telecronaca Dazn: Mancini. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 251 e in streaming NOW. Telecronaca Davide Polizzi, diretta gol Federico Botti

, telecronaca Dazn: Mancini. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 251 e in streaming NOW. Telecronaca Davide Polizzi, diretta gol Federico Botti Ore 16.15, Cremonese-Cosenza, telecronaca Dazn: Calabresi. Partita trasmessa anche su Sky, in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabrizio Redaelli, diretta gol Alessandro Sugoni

Classifica Serie B

Dopo 19 giornate in testa alla classifica di Serie B c’è sempre il Parma con 41 punti. Distaccati ci sono il Venezia e il Como con 35, tallonati dal Cittadella a 33 punti. Ultimo sempre il Feralpisalò. Ricordiamo che da quest’anno, stagione 2023/2024, è stato approvato un calendario formato asimmetrico che prevede per il ritorno una sequenza di partite non speculare all’andata.

La classifica completa dopo 19 giornate:

1) Parma 41 punti

2) Venezia 35

3) Como 35

4) Cittadella 33

5) Cremonese 32

6) Palermo 32

7) Catanzaro 30

8) Modena 28

9) Brescia 25

10) Sampdoria 23

11) Bari 23

12) Reggiana 23

13) Pisa 22

14) Cosenza 21

15) Sudtirol 20

16) Lecco 20

17) Ternana 18

18) Ascoli 17

19) Spezia 17

20) Feralpisalò 14