Alessandro Cattelan è pronto a condurre Sanremo Giovani. Con un nuovo format in 5 puntate, verranno selezionati i finalisti che si contenderanno i quattro posti per la categoria “Nuove Proposte” della kermesse musicale. Vediamo insieme chi sono i 24 cantanti in gara e quando andrà in onda il programma.

Sanremo Giovani con Alessandro Cattelan: il meccanismo del talent

Alessandro Cattelan è stato scelto per condurre una sorta di talent su Sanremo Giovani e il Dopo Festival. Il presentatore torna in seconda serata su Rai2 dove condurrà la prima puntata di Sanremo Giovani. La messa in onda è prevista per martedì 12 novembre 2024 su Rai2, su Radio2 e su RaiPlay.

Obiettivo del talent è selezionare i finalisti che il 18 dicembre, in onda su Rai 1, si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo. Al momento hanno passato le audizioni 24 cantanti, tra band e solisti. In ogni puntata sei di loro si scontreranno in una sorta di eliminazione diretta che vedrà passare il turno solo tre di loro.

A sceglierli sarà una Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda). I 12 scelti nelle prime quattro puntate andranno in “semifinale” prevista per il 10 dicembre su Rai 2 (e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli).

Infine, i 6 più votati (più 2 artisti provenienti da “Area Sanremo”) parteciperanno alla finalissima del 18 dicembre su Rai1 co-condotta da Carlo Conti e Cattelan dove si decideranno i 4 che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo.

Chi sono i 24 cantanti

Questo l’elenco dei ventiquattro artisti selezionati per Sanremo Giovani tra cui figurano molti ex allievi di Amici o concorrenti di Xfactor: