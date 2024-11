Da mercoledì 12 novembre, in seconda serata su Raidue, prenderà il via “Sanremo

Giovani”, attesa kermesse in sei appuntamenti, “Finalissima” compresa, che decreterà le tre “Nuove proposte” destinate a calcare il palco dell’Ariston in occasione del Festival 2025 targato Carlo Conti.

Sanremo Giovani 2024, Manola Moslehi tra i giurati: le sue parole

A decidere le sorti dei partecipanti – ventiquattro in totale – una commissione musicale di

esperti in larga maggioranza provenienti dal mondo radiofonico. «Per ogni ragazzo che si è esibito durante le selezioni, il mio rispetto e la mia attenzione sono stati assoluti», precisa Manola Moslehi, componente della dedicata giuria d’eccezione assieme a Ema Stokholma, Carolina Rey, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Sì, perché Manola sa benissimo che cosa provino i giovanissimi in gara. Sensazioni forti che ha vissuto sulla propria pelle. Quando, per esempio, nel 2005 ha partecipato alla quinta edizione di “Amici di Maria De Filippi”. O, soprattutto, nel 2012, quando con il brano “Cos’hai di me”, ha preso parte a “Sanremo Social” per provare ad aggiudicarsi uno dei posti disponibili nella categoria “Nuova generazione”.

«La musica è la mia passione e il mio lavoro», spiega l’attuale speaker di Radio Italia.

«Uscita dalla scuola di “Amici” ho iniziato subito a lavorare duramente per l’emittente radiofonica locale per ben 5 anni, prima di fare il grande salto nel network. Quella per me è stata una palestra e devo molto a chi mi ha dato la possibilità di imparare i segreti del mestiere. Avevo poco più di 20 anni e zero esperienza…», aggiunge poi.

Con un occhio di riguardo alle sorti dei futuri esclusi da “Sanremo Giovani”. «Proprio perché sono stata dall’altra parte della barricata, vorrei capissero che il loro valore è indiscusso. E che una battuta d’arresto non pregiudica il lavoro fatto finora. Anzi».

Chi è Manola Moslehi

Manola Moslehi è una figura poliedrica nel panorama radiofonico e televisivo italiano, nota per la sua voce avvolgente e la sua personalità energica. Da anni è riconosciuta come una delle principali speaker di Radio Italia, dove accompagna milioni di ascoltatori con la sua passione per la musica e il suo modo empatico di interagire con il pubblico.

Oltre al suo impegno principale a Radio Italia, Manola Moslehi ha spesso partecipato a eventi dal vivo, concerti e manifestazioni legate al mondo della musica. Ha collaborato con vari festival musicali, diventando spesso la voce e il volto di eventi trasmessi in tutta Italia. Questo le ha permesso di consolidare la sua immagine non solo come speaker, ma anche come conduttrice televisiva e presentatrice.