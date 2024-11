Cosa accadrà nei tre episodi della soap turca La Rosa della Vendetta (Gülcemal), in onda stasera – domenica 10 novembre – su Canale 5? La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nella diciassettesima puntata che prenderà il via alle 21:31 e ci terrà compagnia fino alle 23:50 circa.

La Rosa della Vendetta, cosa accadrà nella prima puntata di stasera?

La rivelazione di Gara finirà per sconvolgere profondamente Gülcemal. L’uomo scoprirà così che il suo nome è in realtà Firuze e che è la madre di Deva. La sua reazione sarà immediata: prima le offrirà del denaro e subito dopo la caccerà da casa.

Firuze non avrà un posto dove andare e cercherà riparo a casa della figlia. Deva però la respingerà. A quel punto – decisa a riconquistare l’affetto perduto – Firuze si apposterà fuori dalla casa di Ibrahim, sperando nel perdono della figlia. Nel frattempo, Gülendam darà incarico a Vefa di scoprire i piani di fuga di Mert, per aiutare il fratello a infliggergli una punizione esemplare.

Anticipazioni La Rosa della Vendetta al 10 novembre

Gülendam avrà una sorpresa quando scoprirà che in realtà Mert non stava pianificando una fuga solitaria, ma intendeva portarla con sé. Profondamente toccata da questa notizia, la sorella di Gülcemal lo convincerà a rifiutare l’offerta di denaro del fratello, proponendogli di fuggire insieme e iniziare una nuova vita lontano da tutto e tutti.

Nel frattempo Gülcemal e Deva passeranno la notte insieme, ma al mattino la donna scomparirà lasciandogli una lettera d’addio nella quale definirà il loro amore impossibile.

Gülcemal devastato tornerà a casa e avrà uno scontro con Gülendam. Lei gli rivelerà che intende trasferirsi da Zafer con Mert.

Deva annuncerà alla sua famiglia il desiderio di un nuovo inizio e – sebbene non sia ancora pronta a perdonare Gara – non escluderà la possibilità di farlo in seguito.

Zafer intanto sarà preoccupata all’idea della vita modesta che la attenderà, ora che la sua impresa sarà fallita.

La Rosa della Vendetta, finale di stasera 10 novembre

Nell’ultima puntata La Rosa della Vendetta di stasera vedremo Gülcemal recapitare un biglietto a Zafer, con il quale gli darà appuntamento in cima a una scogliera. Qui le chiederà se abbia mai nutrito sentimenti per lui e – davanti al suo no – Gülcemal si getterà nel vuoto.

La triplice delusione – con la scoperta della vera identità di Gara, l’addio di Deva e la consapevolezza che sua madre non lo abbia mai amato – sarà davvero troppo per il protagonista, che deciderà così di porre fine alla sua vita. Il suo corpo non verrà ritrovato, e tutti lo crederanno morto.

La Rosa della Vendetta, salto temporale di cinque anni: come cambia la vita dei protagonisti?

Dopo un salto temporale di cinque anni vedremo Mert e Gülendam genitori di Mujigan. In famiglia vivrà anche Zafer – che dopo essere stata colpita da demenza senile e aver subito il “trauma” della morte del figlio – non sarà più in condizione di vivere da sola e sarà ospitata a casa della figlia e del genero. Durante il sonno la donna rivedrà spesso il figlio piccolo, e finirà per convincersi che lui sia ancora vivo.

Nel frattempo Deva vivrà con Cemal, il figlio nato dalla relazione con Gülcemal che l’uomo non avrà mai saputo di avere.