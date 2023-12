Torna oggi la Serie A con le partite della 14esima giornata della stagione 2023/2024. Si parte venerdì 1 dicembre con l’anticipo Monza-Juventus per concludere lunedì 4 dicembre con il posticipo Torino-Atalanta. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie A, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie A oggi, le partite in programma per la 14esima giornata 2023-2024

Tutto pronto per la 14esima giornata di Serie A. Il bit match di questo turno è rappresentato da Napoli-Inter, uno scontro diretto per comprendere se gli azzurri guidati dal neo allenatore Mazzarri possono recuperare in classifica sui nerazzurri. La Juventus invece sarà impegnata nell’anticipo contro il Monza che ben sta facendo in campionato. Più facile, sulla carta, l’impegno del Milan che dovrà vedersela col Frosinone.

VENERDì 1 DICEMBRE

ORE 20.45: MONZA-JUVENTUS (trasmessa su Dazn, telecronisti Borghi-Montolivo)

SABATO 2 DICEMBRE

ore 15: Genoa-Empoli (Dazn, telecronisti: Farina-Bazzani)

(Dazn, telecronisti: Farina-Bazzani) ore 18: Lazio-Cagliari (Dazn, telecronisti: Pardo-Stramaccioni)

(Dazn, telecronisti: Pardo-Stramaccioni) ore 20.45: Milan-Frosinone, diretta Dazn, telecronisti: Testoni-Budel. E su Sky: su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

DOMENICA 3 DICEMBRE

ore 12.30: Lecce-Bologna (Dazn, telecronisti: Mancini-Pasqual. E Sky: su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW –

(Dazn, telecronisti: Mancini-Pasqual. E Sky: su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – ore 15: Fiorentina-Salernitana (Dazn, telecronista Mastroianni)

(Dazn, telecronista Mastroianni) ore 15: Udinese-Verona (Dazn, telecronista Iori)

(Dazn, telecronista Iori) ore 18: Sassuolo-Roma (Dazn, telecronisti Buscaglia-Gobbi)

(Dazn, telecronisti Buscaglia-Gobbi) ore 20.45: Napoli-Inter (Dazn, telecronisti Pardo-Ambrosini)

LUNEDI’ 4 DICEMBRE

ore 20.45: Torino-Atalanta (Dazn, telecronisti: Giustiniani-Budel. E Sky: su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW .

La classifica di Serie A dopo 13 giornate

Dopo 13 giornate, in testa alla classifica della Serie a c’è sempre l’Inter con 32 punti, tallonata dalla Juventus a -2 che non è riuscita a portare a casa i tre punti nello scontro diretto. Più staccate il Milan a 26 punti e il Napoli a 24 che però hanno recuperato due punti grazie al pari tra le prime due. Fanalino di coda la Salernitana con appena 8 punti.