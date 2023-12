Torna oggi la Serie A con le partite della 17esima giornata della stagione 2023/2024. Si parte venerdì 22 dicembre per concludere sabato 23 dicembre con un attesissimo posticipo serale. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie A, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie A oggi, le partite in programma per la 17esima giornata 2023-2024

Tutto pronto per la 17esima giornata di Serie A dopo gli impegni in Coppa Italia di alcune squadre con alcuni risultati a sorpresa, come l’eliminazione dell’Inter e del Napoli. Facili sulla carta gli impegni dei nerazzurri contro il Lecce e del Milan contro la Salernitana. Grande attesa poi per il derby del sole Roma-Napoli.

Queste le partite in programma per il 17esimo turno di Serie A:

Venerdì 22 DICEMBRE

ORE 18.30: Empoli-Lazio (trasmessa su Dazn, telecronisti Mancini-Gobbi)

(trasmessa su Dazn, telecronisti Mancini-Gobbi) ORE 18.30: Sassuolo-Genoa (trasmessa su Dazn, telecronista Iori)

(trasmessa su Dazn, telecronista Iori) ORE 20.45: Monza-Fiorentina (trasmessa su Dazn, telecronista Giustiniani e anche su Sky: su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Vanessa Leonardi e Silvia Vallini.)

(trasmessa su Dazn, telecronista Giustiniani e anche su Sky: su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Vanessa Leonardi e Silvia Vallini.) ORE 20.45: Salernitana-Milan (trasmessa su Dazn, telecronista Borghi-Bazzani)

SABATO 23 DICEMBRE

ore 12.30: Frosinone-Juventus (trasmessa su Dazn, telecronisti Buscaglia-Marcolin)

(trasmessa su Dazn, telecronisti Buscaglia-Marcolin) ore 15.00: Bologna-Atalanta (trasmessa su Dazn, telecronisti Mastroianni-Budel e anche su Sky: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Marco Nosotti e Massimiliano Nebuloni).

(trasmessa su Dazn, telecronisti Mastroianni-Budel e anche su Sky: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Marco Nosotti e Massimiliano Nebuloni). ore 15.00: Torino-Udinese (trasmessa su Dazn, telecronisti Santi-Schwoch)

(trasmessa su Dazn, telecronisti Santi-Schwoch) ore 15.00: Verona-Cagliari (trasmessa su Dazn, telecronista Calogero)

(trasmessa su Dazn, telecronista Mastroianni-Budel) ore 18.00: Inter-Lecce (trasmessa su Dazn, telecronista Testoni-Giaccherini, e su Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Fernando Orsi. A bordocampo Matteo Barzachi e Andrea Paventi)

(trasmessa su Dazn, telecronista Testoni-Giaccherini, e su Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Fernando Orsi. A bordocampo Matteo Barzachi e Andrea Paventi) ore 20.45: Roma-Napoli (trasmessa su Dazn, telecronista Pardo-Ambrosini)

La classifica di Serie A dopo 16 giornate

Dopo 16 giornate, in testa alla classifica della Serie A c’è sempre l’Inter con 41 punti che ha battuto anche la Lazio. Frena la Juventus che non va oltre l’1 a 1 contro il Genoa. Vittorie anche per il Napoli e il Milan, mentre il Bologna batte la Roma. Fanalino di coda la Salernitana con appena 8 punti che non riesce più a vincere e con il presidente Iervolino che ha annunciato una rivoluzione a gennaio.