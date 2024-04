Sergio D’Ottavi, intervista all’ex concorrente di Grande Fratello

La storia d’amore tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti ha emozionato i telespettatori del Grande Fratello. Nonostante i dubbi iniziali e le perplessità di Greta, Sergio ha saputo farsi strada nel suo cuore. Ora che il reality è finito, Greta e Sergio sono più inseparabili che mai. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclus iva Sergio D’Ottavi al quale abbiamo chiesto di tracciare un bilancio di questa sua esperienza: “Mi sono sentito un privilegiato. Essendo la mia prima volta in tv e in un reality, peraltro il papà di tutti i reality, non sapevo a cosa sarei andato incontro ma essendo uno spirito libero mi sono adattato subito alla situazione. Mi sono divertito tanto”.

Tra i momenti più belli, menziona la complicità nata nella Casa con Greta Rossetti: “Il momento più bello è stato quando ho iniziato ad avere un bel feeling con Greta. Sono una persona che vive di emozioni, di passioni e quando è scattata questa intesa con lei è stato tutto più bello. Vivere in un contesto come quello, isolato dal mondo esterno, fa sempre bene”.

Tra Sergio e Greta il rapporto procede a gonfie vele tanto che l’ex gieffino non esclude una convivenza: “Sta andando meglio di come ci saremmo aspettati. All’interno della Casa non potevamo vivere la vita a 360 gradi ma ora che stiamo fuori la relazione sta andando benissimo. Stiamo affrontando la distanza seppur in modo relativo perché da quando siamo usciti dalla casa non ci siamo mai separati. Sentivamo l’esigenza di viverci fuori e recuperare il tempo perso nella casa. Per il momento, io vivo a Roma, lei a Milano ma se le cose dovessero andare bene potremmo pensare ad una convivenza”.

Nella Casa del Grande Fratello, Sergio è stato uno dei pochi a prendere le difese di Beatrice Luzzi.

L’ex gieffino ha così dichiarato: “Nel caso di Beatrice, l’ho difesa quando mi sentivo di farlo ma sono andato anche contro di lei. Non l’ho sempre appoggiata e forse anche per questo lei mi vedeva come una persona pura, vera. Non ho mai indossato una maschera ma ho sempre espresso un mio parere senza avere secondi fini”. Sul suo futuro televisivo, Sergio ha ammesso di essere aperto a qualsiasi proposta e in particolare a Pechino Express, Isola dei Famosi e Celebrity Hunted.

Sergio D’Ottavi, intervista all’ex concorrente di Grande Fratello

Sergio, che esperienza è stata quella del Grande Fratello? E’ andata come te l’immaginavi?

E’ stata un’esperienza unica, irripetibile. Mi sono sentito un privilegiato. Essendo la mia prima volta in tv e in un reality, peraltro il papà di tutti i reality, non sapevo a cosa sarei andato incontro ma essendo uno spirito libero mi sono adattato subito alla situazione. Mi sono divertito tanto.

Un’edizione che è stata vinta da Perla Vatiero. Secondo te perché ha vinto lei?

Il Grande Fratello ha un pubblico vasto. Non essendo una gara in cui qualcuno deve saper fare meglio qualcosa e quindi va avanti il più “bravo”, ognuno si affeziona ad un personaggio, ad una storia. Il pubblico è sovrano e se ha voluto che Perla vincesse avrà avuto le sue buone ragioni.

Tracciando un bilancio di questa esperienza, qual è stato il momento più bello? E quello invece più complicato?

Momenti complicati non ci sono stati. Così come nella Casa, anche nella vita, ho sempre cercato di trovare una soluzione ai problemi. Il momento più bello è stato quando ho iniziato ad avere un bel feeling con Greta. Sono una persona che vive di emozioni, di passioni e quando è scattata questa intesa con lei è stato tutto più bello. Vivere in un contesto come quello, isolato dal mondo esterno, fa sempre bene.

Nella casa hai conosciuto Greta e tra voi è nata da subito una bella complicità. Cosa ti ha colpito di lei?

I colpi di fulmine sono imprevedibili. All’inizio ho scoperto dei lati del suo carattere che lei stessa faceva fatica ad esternare e mi riferisco alla sua sensibilità. In Greta ho percepito il desiderio di amare ma anche di essere amata con rispetto, fiducia e serenità.

Come sta andando ora la vostra relazione?

Sta andando meglio di come ci saremmo aspettati. All’interno della Casa non potevamo vivere la vita a 360 gradi ma ora che stiamo fuori la relazione sta andando benissimo.

State pensando alla convivenza?

Stiamo affrontando la distanza seppur in modo relativo perché da quando siamo usciti dalla casa non ci siamo mai separati. Sentivamo l’esigenza di viverci fuori e recuperare il tempo perso nella casa. Per il momento, io vivo a Roma, lei a Milano ma se le cose dovessero andare bene potremmo pensare ad una convivenza.

Parteciperesti mai a Temptation Island in coppia con Greta?

Non è nei miei programmi.

Ha colpito molto il tuo cambio di look. Come mai? Quanto ha influito Greta su questa trasformazione?

Chi osa vince sempre. Negli anni ho sempre osato con i look e ho fatto tanti cambiamenti: dalla boccia al capello lungo. I telespettatori che mi hanno conosciuto con i capelli lunghi ovviamente sono rimasti stupiti da questo nuovo look ma io sono sempre stato camaleontico.

Una volta fuori dalla Casa c’è qualcuno che ti ha deluso o su cui ti sei ricreduto?

Gli amici si contano sulle dita della mano e io non sono entrato nella Casa per trovare il migliore amico. Con Alessio ho un legame bellissimo, è come se fosse mio fratello. C’è una bella complicità e ci capiamo al volo.

A proposito di rapporti nella Casa, in una diretta Instagram, Stefano Miele ha rivelato di essere rimasto deluso da te perché saresti sparito con lui dopo la fine del Grande Fratello. Avete avuto modo di sentirvi?

Dico la verità: da quando sono uscito dalla Ccasa non ho più sentito nessuno perché ho deciso di staccare la spina per godermi Greta. Ovviamente con il tempo ci sarà modo di sentire e rivedere tutti, Stefano compreso. Volevo prendermi un momento per me stesso.

Nella Casa del Grande Fratello sei stato uno dei pochi a prendere le difese di Beatrice Luzzi. Come mai secondo te è stata così osteggiata dal gruppo?

Io ho sempre cercato di essere abbastanza oggettivo sulle situazioni. Ho cercato di mantenere un certo distacco dai gruppi che si erano formati. Penso che il Grande Fratello debba essere vissuto con maggiore leggerezza senza che ogni giudizio si trasformi in un’accusa. Nel caso di Beatrice, l’ho difesa quando mi sentivo di farlo ma sono andato anche contro di lei. Non l’ho sempre appoggiata e forse anche per questo lei mi vedeva come una persona pura, vera. Non ho mai indossato una maschera ma ho sempre espresso un mio parere senza avere secondi fini.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello, cosa vorresti fare in tv? Hai ricevuto già qualche proposta?

Sono aperto a tutte le proposte. Con Alessio parliamo tanto di Pechino Express. Da esploratore, sarebbe un programma perfetto per me. Se mi venisse proposto parteciperei anche a L’Isola dei Famosi. Sono uno spirito avventuriero e dover stare su un’isola, trovarsi del cibo per sopravvivere, non mi spaventa. Un altro programma a cui parteciperei è Celebrity Hunted. E’ un’idea che mi eccita.