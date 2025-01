Serena Rossi torna dal 12 gennaio su Raiuno con la terza stagione di Mina Settembre. Nella nuova stagione, Mina si troverà ad affrontare diverse sfide: il matrimonio con Domenico ma anche la maternità. Mina otterrà l’affido di Viola che però si metterà sulle tracce della sua madre biologica. E poi ovviamente non mancheranno i casi di puntata, con una particolare attenzione al mondo giovanile.

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Serena Rossi. L’attrice ci ha regalato qualche anticipazione su quello che vedremo in questa terza stagione: “Troveremo i nostri personaggi un anno dopo. Mina si troverà a cambiare casa dopo la perdita della madre. Finalmente ha scelto l’uomo della sua vita, Domenico con il quale convolerà a nozze. Nella casa con Domenico e zia Rosa, personaggio tanto ingombrante quanto irresistibile, decide di accogliere Viola, un’adolescente straordinaria, un po’ particolare e anche problematica. Però non sono tutte rose e fiori e succederanno un sacco di cose”. New entry della terza stagione Chiara Russo, nei panni di Fiore, un’assistente sociale che collaborerà con Mina Settembre alla risoluzione dei vari casi. E proprio in lei, Mina troverà non solo una collega ma anche un’amica fidata: “Fiore è molto simile a come era Mina all’inizio della sua carriera. Mina riconosce in lei un fuoco che le appartiene in un qualche modo, un istinto, una sbadataggine, una voglia di fare pur con la mancanza di strumenti e di razionalità. Mina che in questa stagione sarà più pacata e equilibrata sentirà il desiderio di indicarle a volte la strada giusta per portare avanti questa professione che è molto difficile e le darà anche consigli in amore. Ci sono tantissimi nuovi personaggi quest’anno, tantissimi giovani. Fiore si troverà al centro di un triangolo amoroso, ci saranno due ragazzi fighissimi molto diversi tra loro che se la contenderanno”.