Serena Brancale, con il brano ‘Anema e Core‘ è tra i 29 big in gara al Festival di Sanremo 2025. L’artista pugliese porterà sul palco dell’Ariston il suo dialetto e già promette di far ballare tutti, non solo i social che l’hanno resa famosa. Scopriamo insieme il testo e il significato di Anema e Core.

Il testo di Anema e Core di Serena Bracale a Sanremo 2025

Questo il testo di Anema e Core in gara al Festival di Sanremo 2025, scritto da Federica Abbate, J. Ettorre e la stessa Serena Brancale.

Ti penso tra le vie

E quando vedo le scie

Delle barche in questo mare.

Carpe diem,

Domani le tue bugie

Non le voglio più ascoltare.

La mia anima canta,

È una camicia bianca

Che mi sventola addosso. (Oh eh)

Stanotte saremo due stelle del cinema,

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré. (che si deve vedere, ndr)

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core.

A A A,

Perché metti questa cassa dritta?

Io con te vorrei ballare salsa,

Tipo soli soli sulla Rambla

Maria Callas canta! (Lazzì)

Cosa vuoi davvero, soldi o libertà?

Che ti saluti dal balcone la città?

L’eleganza viene dal basso, come il jazz.

Stanotte saremo due stelle del cinema,

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré. (che si deve vedere, ndr)

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core, (x 4)

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré. (che si deve vedere, ndr)

(Brà)

Pccè io e tè (piccola io e te, ndr)

Sim na cosa sola, (siamo una cosa sola, ndr)

Sim du facce della stessa luna. (siamo due facce della stessa luna, ndr)

Com sta collana che porta fortuna, (come questa collana che porta fortuna, ndr)

Bra ù sà, marioul. (brava lo sai, ladra, ndr)

Nan zi dann’ adenza a nsciun’. (non si dà confidenza a nessuno, ndr)

Tu sta cummè p’ fa l’amore, (tu stai con me per fare l’amore, ndr)

Io vogghj attè, anema e core. (io voglio te, anima e cuore, ndr)

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core (x 4)

Italo-americano,

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

Lazzì

Anema e Core di Serena Brancale: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2025

Dopo dieci anni dalla sua partecipazione a Sanremo (nelle nuove proposte), Serena Brancale torna con maggiore consapevolezza in gara al Festival ma questa volta tra i big. Grazie sopratutto a Tiktok, che l’ha resa popolare tra i giovani con ‘Baccalà‘ e ‘La zia‘, l’artista diplomata in canto jazz al Conservatorio, punta tutto su un brano che richiama la sua terra e non solo.

A spiegare la scelta del titolo è stata Serena Brancale durante la conferenza stampa pre-Sanremo:

“Anema e Core richiama un’espressione tipica napoletana, oltre ad essere un omaggio a uno degli artisti che più mi hanno ispirato, Pino Daniele. Poche parole semplici, istintive, di pancia, ma potenti”.

Ma di cosa parla Anema e Core? Il testo è scritto in italiano e in dialetto barese, terra natia della cantante. Si racconta di una storia d’amore che viene mostrata senza filtri, per la sua purezza di sentimenti che prende sia l’anima che il cuore. Una notte che i due giovani passare insieme come due stelle del cinema.

Nella serata dei duetti invece, Serena Brancale insieme ad Alessandra Amoroso canterà “If I Ain’t Got You”.