Manca veramente poco alla fase Serale di Amici 2024, il talent show più longevo della tv italiana ideato e condotto da Maria De Filippi. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla fase più attesa del programma in onda su Canale 5: quando inizia, il numero di puntate, chi sono gli allievi e i giudici del programma.

Serale Amici 2024: quando inizia, puntate, allievi, giudici

Tutto pronto o quasi per il Serale Amici 2024. Era esattamente il mese di settembre scorso quando è stata formata la classe iniziale di Amici 2024. Cantanti e ballerini, durante questi mesi si sono sfidati tra loro e con candidati esterni, a colpi di cover, brani inediti e coreografie, per meritarsi l’ambito posto alla fase Serale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. L’inizio è previsto per sabato 23 marzo in onda su Canale 5. Le puntate dovrebbero essere 9, e avranno la direzione artistica di Stephane Jarny.

Gli allievi ammessi al serale di Amici 2024

In queste ore, grazie alle anticipazioni, emergono i nomi degli ultimi allievi che hanno ottenuto la maglia color oro che contente l’ambitissimo accesso alla fase serale di Amici 2024. I 15 ragazzi che hanno ricevuto la maglia oro, e quindi hanno conquistato un posto al Serale di Amici 2024 sono: Dustin, Gaia, Marisol, Mida, Holden, Petit, Lucia, Martina, Sofia, Nicholas, Sarah, Ale, Kumo, Lil Jolie, Giovanni. Eliminate dunque Kia e Nahaze, alle quali è stato proposto di ripresentarsi a settembre.

Le squadre le coppie di prof

Annunciate anche le squadre ufficiali del Serale di Amici, vale a dire gli accoppiamenti dei prof che avranno il compito di scegliere chi far esibire con l’intento di vincere le sfide ed evitare così l’eliminazione dei propri allievi. Le coppie sono formate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo e Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

La giuria: chi sono i giudici del serale di Amici 2024?

Durante il Serale di Amici 2024, non può mancare una giuria d’eccezione. Le esibizioni degli allievi verranno giudicate da giudici esterni che ancora non sono stati confermati. Cristiano Malgioglio però, si è lasciato scappare ai microfoni di Fabio Fazio di essere impegnato con il serale di Amici prossimamente. “Sono molto contento e voglio ringraziare ancora una volta Maria de Filippi che mi vuole ancora una volta ad Amici. E quindi spero di portare fortuna a qualcun altro”, ha dichiarato a Che Tempo che Fa.

Al momento non si sa chi si siederà accanto a Cristiano. Voci di corridoio dicono che per il serale di Amici 2024 pare che Maria De Filippi voglia fortemente Anbeta Toromani. Stando ad alcuni rumors, il terzo giudice del talent potrebbe essere l’attore Claudio Amendola.