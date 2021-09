A pochi giorni dalla prima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Selvaggia Lucarelli lancia il primo affondo alla nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini. Il motivo? La partecipazione di un personaggio davvero discutibile come Tommaso Eletti. Giustamente moltissimi di voi si domanderanno: “chi è?”. Beh, che dire una domanda legittima visto che non si tratta affatto di un vip o di un personaggio famoso, ma di un ex concorrente di Temptation Island promosso nella casa più spiata d’Italia non si sa per quale motivo.

Selvaggia Lucarelli contro Tommaso Eletti e il Grande Fratello Vip 2021

L’annuncio ufficiale del cast dei 22 concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 ha diviso il pubblico. Tra vip e pseudo tali, la sesta edizione del reality show di Canale 5 si prepara a riaccendere le luci nella casa di Cinecittà non senza polemiche. La prima è scoppiata proprio in queste ore con Selvaggia Lucarelli contraria alla presenza nel reality show di Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island. Il giovane romano, infatti, ha partecipato quest’anno con la ex fidanzata Valentina Nulli Augusti dando un’immagine di se non proprio positiva.

Eccessivamente geloso e possessivo, il ragazzo controllava maniacalmente ogni gesto e/o movimento della fidanzata per poi tradirla con una della tentatrici. Un percorso che è stato, giustamente, fortemente criticato, ma che è stato premiato dal team di lavoro del GF VIP visto che Tommaso è stato inserito nella lista dei concorrenti ufficiali. La notizia è stata criticata dalla Lucarelli che su Instagram ha scritto:

Un personaggio che si è distino per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato come “Vip”.

Selvaggia Lucarelli asfalta Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti di Temptation Island

Del resto Selvaggia Lucarelli aveva già espresso il suo parere sulla coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti durante la partecipazione a Temptation Island. Un’analisi chiara su una relazione che, inutile negarlo, non era affatto sana.

“Lui, 21 anni, finge insicurezza – le parole della Lucarelli su Instagram – ma è sicuro, dominante, abile manipolatore. Lei, 40 anni, finge di essere l’adulta, la matura, ma è chiaramente dipendente dall’idea di essere amata da un uomo tanto più giovane. Era lusingata dai divieti e dalla gelosia di lui, gelosia che ha sempre ritenuto conseguenza del non “saper gestire una donna come lei”.

Infine la giornalista ed opinionista televisiva aveva concluso scrivendo: “lui si definisce “malato” con un certo compiacimento, a 20 anni. Lei, a 40, reputa tutto questo non solo accettabile, ma anche lusinghiero. Riassunto. Questa versione sfigata di Harry Styles ha bisogno di un aiuto serio. E francamente non è che lei stia messa meglio. Tossicità della relazione: 10.“