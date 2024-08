La soap turca Segreti di famiglia (Yargi) tornerà stasera – domenica 4 agosto – sui nostri teleschermi. Cosa accadrà nelle tre puntate che prenderanno il via alle 21:18 circa su Canale 5, e ci terranno compagnia fino alle 23:53? Riflettori puntati su Metin, che cercherà di proteggere il figlio Cinar bruciando gli abiti macchiati con il sangue di Zafer. Riuscirà a evitargli la prigione?

Segreti di famiglia, anticipazioni ottava puntata

Ceylin, Yilgaz ed Eren raccoglieranno le prove per poter incastrare Engin e si prepareranno a consegnarlo alla giustizia. Con le loro indagini riusciranno a raccogliere una serie di prove che incastreranno l’uomo per la morte di Inci, e lo consegneranno alle forze dell’ordine.

Pars comincerà però a nutrire dei sospetti sulla loro integrità, e parlerà direttamente con Ilgaz dei suoi dubbi. Pars vorrà scoprire come si siano davvero svolti i fatti. Alla fine sarà lo stesso Engin a svelare cosa è accaduto. L’uomo verrà messo alle strette da Ceylin e confesserà di aver ucciso Inci, senza mostrare alcun segnale di pentimento.

L’uomo arriverà ad addossare alla stessa Inci la colpa della sua morte, lasciando senza parole per la sua crudeltà.

Spoiler Segreti di famiglia: Metin vuol proteggere Cinar

Nel frattempo Metin cercherà di proteggere suo figlio. L’uomo saprà che il figlio è responsabile dell’omicidio di Zafer, e proverà ad evitargli problemi con la giustizia incendiando i suoi abiti macchiati con il sangue della vittima.

Nel tentativo di occultare le prove, il padre di Zafer metterà gli abiti macchiati di sangue del figlio in un sacco di plastica e gli darà fuoco, convinto di poterlo così salvaguardare.

Segreti di famiglia proseguirà per tutto agosto

L’appuntamento con Segreti di famiglia nel prime time domenicale di Canale 5 proseguirà per tutto il mese di agosto. La soap turca – che in queste settimane ha dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano – non andrà in ferie.

La serie TV – con una media di 1,7 milioni di spettatori a settimana e uno share del 13% – continuerà a tenerci compagnia per tutto agosto. Mediaset ha infatti scelto di non fermare l’appuntamento con questa serie, così da poter assicurare sempre un prodotto inedito al pubblico.

Curiosi di conoscere come si evolveranno le vicende dei protagonisti? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.