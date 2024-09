La soap turca Segreti di famiglia (Yargi) non si presenterà al consueto appuntamento del giovedì sera. Il 5 settembre la soap turca non andrà in onda, perché? Scopriamo insieme i motivi e vediamo cosa andrà in onda al suo posto.

Segreti di famiglia, Mediaset decide uno “stop” per la soap turca

Cambio di programmazione per Segreti di famiglia nella fascia serale di Canale 5. I vertici di Cologno Monzese hanno cancellato la soap turca con protagonisti Ilgaz e Ceylin. Con il ritorno de La rosa della vendetta la programmazione serale di Canale 5 ha subito importanti modifiche, che hanno finito per riguardare anche Segreti di Famiglia.

Dopo che – in un primo momento i vertici Mediaset avevano pensato di spostarla al mercoledì – tanto che molte guide televisive dei settimanali avevano riportato la messa in onda della nuova puntata per il 4 settembre – da Cologno Monzese c’è stato un dietrofront.

Pertanto salta l’appuntamento settimanale con i consueti tre episodi in serale, e quella che il 29 agosto è andata in onda su Canale 5 è stata l’ultima puntata.

Cosa vedremo nel serale di Canale 5 giovedì 5 settembre?

La programmazione Mediaset propone in prime time lo spettacolo musicale “Annalisa – Tutti in arena”. La rete ammiraglia Mediaset ha deciso di dare ampio spazio a una delle tappe del tour italiano della cantante ligure, e in particolare la tappa che la vedrà portare a Verona tutto il suo talento e la sua bravura. Il collegamento con la tappa veronese del tour inizierà alle 21:33 e proseguirà fino alle 00:13 circa.

Segreti di famiglia, quando tornerà in TV?

Pur apprezzando il grande talento di Annalisa, i fans della soap turca con Ilgaz e Ceylin continuano a chiedersi quando potranno ritrovare in TV i loro beniamini.

Quando tornerà Segreti di famiglia in TV?

Questa è la domanda che rimbalza sui social dal momento in cui Mediaset ha comunicato il cambio di programmazione. Purtroppo al momento non abbiamo ancora una data certa. Al termine dell’episodio andato in onda il 29 agosto è comparsa la scritta “fine prima stagione” con la quale Mediaset ha fatto calare il sipario sul primo capitolo della saga che in Turchia è andata avanti con tre stagioni e circa 150 episodi.

Stando ad alcune indiscrezioni si tratterebbe di una sospensione momentanea, dato che le nuove puntate dovrebbero essere trasmesse a partire dal mese di novembre nel prime time di Canale 5.