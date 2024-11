Cambio programmazione Mediaset per oggi, domenica 17 novembre. Segreti di famiglia (Yargi) – dopo aver conquistato il palinsesto pomeridiano nel daytime di Canale 5 – arriva con un nuovo episodio inedito anche stasera in seconda serata.

Segreti di famiglia in seconda serata oggi, 17 novembre

La dizi turca Segreti di famiglia è già stata oggetto di grandi cambiamenti nelle settimane scorse, che l’hanno portata prima ad abbandonare l’appuntamento serale sulla rete ammiraglia Mediaset per una temporanea sospensione, poi a occupare lo slot pomeridiano feriale di Canale 5, con episodi inediti che hanno preso il posto di Endless Love.

Stasera – domenica 17 novembre – la serie tv turca sarà nuovamente oggetto di importanti novità. La ritroveremo infatti con un nuovo episodio inedito anche in seconda serata su Canale 5. Le vicende di Ceylan e Ilgaz prenderanno il via alle 23:45 – subito dopo il gran finale di sempre de La Rosa della Vendetta – e ci terranno compagnia fino alle 00:12 circa.

Al contrario di quanto avvenuto nelle scorse domeniche infatti, al termine della soap con Murat Unalmis non andrà in onda il consueto appuntamento con Pressing, messo in pausa dalla sosta di campionato, ma andrà in onda una puntata speciale di Segreti di famiglia.

Cosa accadrà nella puntata di stasera Segreti di Famiglia?

La cella di Engin verrà perquisita dai secondini, che troveranno sotto il materasso della sua branda il cellulare. Pars a quel punto chiederà che il detenuto venga spostato in isolamento. Scopre però che Ilgaz ha fatto la sua stessa richiesta.

Poco dopo il procuratore convoca Seda, poiché sospetta che sia stata proprio lei a far giungere il cellulare in carcere. L’avvocato di Engin tuttavia nega e insiste nell’affermare che non è stata lei.

Le risposte evasive dare da Seda però non convincono il procuratore, e per l’avvocato di Engin le cose potrebbero mettersi davvero male. Cosa deciderà di fare Pars? Lo scopriremo domani, quando la dizi turca tornerà a tenerci compagnia nel consueto slot pomeridiano feriale di Canale 5.