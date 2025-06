Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity viene reso disponibile un nuovo episodio della soap turca Segreti di Famiglia. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 9 al 13 giugno 2025? Scopriamolo insieme.

Segreti di famiglia, finale 1° stagione e inizio 2° capitolo

Nel corso della settimana assisteremo al finale Segreti di famiglia 1° stagione e all’inizio del secondo capitolo della dizi turca.

Con l’episodio numero 111 si concluderà mercoledì 11 giugno la prima serie. Nella stessa data prenderà il via la seconda stagione della dizi turca, con la stessa formula sperimentata finora, ossia con un episodio al giorno su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia, trame al 13 giugno: Ceylin arrestata

Sarà un duro colpo per Gul, che assisterà all’arresto della figlia Ceylin. La giovane donna verrà condotta via e rinchiusa in cella, dove riuscirà a familiarizzare con le altre detenute, tanto che con alcune di loro si instaurerà anche un rapporto di amicizia.

Nonostante la situazione relativamente tranquilla in carcere, Gul soffrirà molto al pensiero che sua figlia sia stata rinchiusa dietro le sbarre, e andrà a trovarla accompagnata da Aylin. Anche Ilgaz si recherà al carcere e mostrerà a Ceylin delle foto, sperando che queste possano aiutarla a ritrovare la memoria.

Metin intanto nutrirà qualche dubbio sull’innocenza della donna, e questa sua convinzione finirà per innescare una discussione con Ilgaz.

Segreti di famiglia, spoiler settimanali: Yekta costretto a vivere per strada

Le indagini sugli illeciti commessi da Yekta proseguiranno, e nel corso dei prossimi episodi assisteremo a importanti sviluppi.

Nel corso di una perquisizione allo studio Tilmen, gli agenti riusciranno a rinvenire prove schiaccianti che metteranno in seria difficoltà l’avvocato. In seguito Yekta sarà accusato di riciclaggio.

Salto temporale di sei mesi nella dizi turca Segreti di famiglia

Un salto temporale di sei mesi ci porterà a scoprire un fatto che rischierà di minare seriamente la felicità di Ceylin e Ilgaz.

Nel frattempo vedremo anche come sia cambiata la vita di Yekta, che dopo l’accusa di riciclaggio si ritroverà povero e costretto a vivere per strada. Oltre al danno economico, l’avvocato perderà anche la reputazione e sua moglie Lacin, che non intenderà rimanere al suo fianco.

Nuove indagini porteranno Eren a scoprire quattro cadaveri all’interno di un pozzo. Questa nuova scoperta minerà profondamente i rapporti tra i protagonisti, e coloro che in passato erano stati alleati si allontaneranno, mentre tra quelli che erano stati avversari si instaurerà un rapporto di alleanza.

Curiosi di scoprire qualcosa di più? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Segreti di famiglia.