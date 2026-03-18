Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 23 al 27 marzo? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale), che è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, si avvia verso il gran finale di sempre. Scopriamo insieme cosa accadrà negli ultimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 27 marzo

Arriva finalmente il giorno dell’udienza di Cinar e il giovane viene rilasciato. Tutti potrebbero così tirare un sospiro di sollievo, ma per una buona notizia ne arriva subito un’altra che sconvolge Ceylin: Ilgaz è scomparso, e la donna corre a comunicarlo alla famiglia Kaya.

In centrale intanto le indagini proseguono, e Iclal ed Eren interrogano Nevzat per cercare di scoprire dove possa aver condotto Ilgaz. L’uomo però nega sia di essere un sicario, che di conoscere il procuratore.

Anticipazioni settimanali Segreti di famiglia: Ilgaz pronto a voltare pagina

Quando Ceylin scopre che Ilgaz è in ospedale, si precipita lì con Mercan, ma quando arriva i medici la informano che è appena stato dimesso. Tornata in centrale lo trova lì, intento a interrogare Nevzat.

Stanca e demoralizzata per non essere stata informata, la donna affronta il marito e durante la loro discussione emerge tutta la sua frustrazione per quella vita fatta solo di pericoli. Ceylin è stanca, e Ilgaz sembra comprendere il suo stato d’animo, tanto che le propone di ricominciare insieme voltando pagina.

Segreti di famiglia, cos’altro accade nella dizi turca Mediaset Infinity?

Il nuovo inizio di Ilgaz e Ceylin viene subito segnato da un evento drammatico: nel giardino della loro nuova casa, i due rinvengono un cadavere. Sono così costretti a chiamare la polizia, e mentre la donna si chiede perché mai il destino sembri volersi abbattere così su di loro, Ilgaz cerca di infonderle fiducia, ricordandole che proprio da un evento drammatico – come la morte di sua sorella avvenuta anni prima – sono scaturiti cambiamenti positivi, come il loro incontro e la nascita di Mercan.

La situazione però appare tutt’altro che rosea, visto che entrambi sono i principali sospettati per l’omicidio di Buse, l’uomo ritrovato nel loro giardino. A occuparsi delle indagini è il Procuratore Derya, affiancato dal comandante Metin ed Eren. Proprio quest’ultimo si offre di aiutare la coppia, dicendosi disposto ad ospitarli di nascosto dagli altri.

Ilgaz e Ceylin sono costretti a indagare sul caso, visto che solo facendo emergere la verità potranno essere scagionati. I due si recano nel locale in cui il procuratore ha incontrato Buse e – grazie alle telecamere di sorveglianza – riescono a vedere l’auto dell’uomo che ha accompagnato la vittima. Si tratta, con molta probabilità, della stessa persona che ha seguito Ilgaz nel locale. La coppia ora ha la targa dell’auto!