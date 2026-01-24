Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 26 al 30 gennaio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 30 gennaio

Le indagini sul nuovo caso di omicidio proseguono, e proprio nel corso dell’inchiesta Ilgaz fa una scoperta sconvolgente: il fratello di Meltem era a conoscenza del fatto che il padre aveva costretto la giovane a prostituirsi proprio la notte della sua morte.

La rivelazione getta una nuova luce sulle indagini, aprendo nuovi interrogativi sulle resonsabilità della famiglia, che aveva scelto il silenzio.

Anticipazioni settimanali Segreti di famiglia

Quanto appena emerso, spinge Yekta e Ceylin a prendere una decisione drastica: abbandonare la difesa del fratello di Mertem!

Nel frattempo Ilgaz prosegue con gli interrogatori, concentrandosi proprio su Melteme sua madre. Il procuratore intende ricostruire nel dettagli cosa sia realmente accaduto la notte della tragedia.

Le indagini si intrecciano con le vicende personali.

La rivelazione di Kadir nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Una storyline parallela prende il via nel momento in cui Osman deve affrontare un momento di crisi economica. La perdita del lavoro inizia a pesare sull’uomo, che dopo aver venduto le sue proprietà stenta a trovare il denaro necessario per sopravvivere.

Mert – nel tentativo di aiutarlo – decide di recarsi in carcere da Kadir e convincerlo a rivelargli dove tiene nascosto il denaro. Parando con lui, gli confessa che intende restituire alle vittime dell’associazione criminale un rimborso, e Kadir finisce per rivelargli dove si trovano i soldi.

Segreti di famiglia, cos’altro accade nella dizi turca Mediaset Infinity?

Yekta si reca di nuovo da Lacin, e gli chiede se abbia riflettuto sulla proposta di matrimonio. La donna si mostra ancora titubante e afferma di aver bisogno di altro tempo.

Nel frattempo Ilgaz e Ceylin fanno il possibile per proteggere Meltem da ulteriori pressioni.

Ilgaz si prepara a occuparsi di un nuovo fascicolo relativo alla scomparsa di un bambino. Questo nuovo caso promette di avere conseguenze importanti nei prossimi episodi Segreti di famiglia.