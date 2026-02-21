Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 23 al 28 febbraio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 28 febbraio

Nel corso dei prossimi episodi Segreti di famiglia, i fans della dizi turca saranno con il fiato sospeso per la sorte di Tugce. La giovane – dopo l’aggressiano subita – verrà infatti portata in ospedale e operata d’urgenza.

Nonostante il buon esito dell’intervento, il chirurgo che la opererà non alimenterà illusioni, affermando che le sue condizioni rimarranno critiche.

La vita della ragazza sarà appesa a un filo, ed Erne – disperato – apparirà determinato a farsi giustizia da solo: l’uomo affermerà che chiunque abbia messo in pericolo la voita della figlia dovrà pagare!

Anticipazioni settimanali Segreti di famiglia

Mentre Tugce lotterà in ospedale tra la vita e la morte, Ilgaz darà ordine di perquisire l’intero palazzo dove è stata aggredita, per cercare eventuali tracce da sottoporre poi all’esame della scientifica.

Ilgaz e i suoi uomini non tarderanno ad accorgersi che l’appartamento sarà stato ripulito, anche se non per eliminare le prove dalla scena del crimine. Emergereanno infatti molte impronte digitali e del sangue, oltre a un proiettile conficcato nel muro.

Yargi – Segreti di famiglia: Cihan cade nella trappola delle contraddizioni

Ilgaz interrogherà nuovamente Cihan, sperando di spingerlo a confessare. L’uomo però continuerà a sostenere che la testa mozzata ritrovata in mare non è quella di sua madre.

La sua testimonianza verrà subito smentita dalla moglie di lui, che invece affermerà senza ombra di dubbio che la testa apparterrà alla suocera.

Nel frattempo Yekta chiederà ad Arzu di incontrarsi in un hotel. Quando la giovane si recherà all’appuntamento si troverà di fronte sia Yekta che Ceylin, che cercherano di convincerla a rilasciare una dichiarazione. Intimorita dalla nuova situazione, Arzu si darà alla fuga.

Segreti di famiglia, cos’altro accade nella dizi turca Mediaset Infinity?

Intanto un nuovo colpo di scena avrà luogo nell’ospedale dove sarà ricobverata Tugce. Un infermiere di nome Kartal si renderà conto che la giovane avrà riconosciuto la sua voce e deciderà di fuggire dalla struttura.

Nel frattempo Tugce mostrerà segni di ripresa, tanto che lo staff medico deciderà di trasferirla dalla terapia intensiva al reparto. Il primario però affermerà che sarà ancora presto per farsi illusioni: la via della guarigione sarà lunga e non sapranno ancora se la ragazza potrà mai tornare a camminare.