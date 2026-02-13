Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 16 al 20 febbraio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 20 febbraio

Mentre Parla si sfoga con Tugce sulla situazione di Cinar, l’idea che il fratello possa finire in prigione angoscia Defne.

Poco dopo lo stesso Ceylin – grazie a delle ricerche fatte da Ozge – riesce a scoprire che è stato Iclal a sparare a Ilgaz, e che lui ha insabbiato le prove per proteggerla. Nel frattempo Cinar rivela al procuratore Iclal e a suo fratello come sono realmente andate le cose tra lui e i ragazzi dell’associazione. A quel punto Ilgaz è costretto a chiedere la custodia cautelare e a farlo trasferire in carcere.

Anticipazioni settimanali Segreti di famiglia

L’unione tra Aylin e Osman sembra essere arrivata a un punto di non ritorno: i due arrivano alla rottura. La donna lo minaccia di non fargli più vedere la figlia e lui a quel punto decide di andarsene di casa.

L’uomo fa le valigie e si reca a casa di Zumrut, che però non è disposta ad accoglierlo senza “prove concrete” della sua decisione.

Yargi – Segreti di famiglia: Ceylin convocata in questura

La festa di compleanno di Mercan offre a Iclal l’occasione per parlare con Ceylin. Menre lui spegne sei candeline insieme a Elif, la donna chiede a Ceylin informazioni sui suoi contatti con l’associazione.

La donna si rifiuta di risponderle, e le chiede di seguire la procedura ufficiale. A quel punto Iclal convoca lei, Yekta e Rafet in Procura per interrogarli.

Segreti di famiglia, cos’altro accade nella dizi turca Mediaset Infinity?

Canberk chiede a Parla di far pedinare sua moglie, anche se gli avvocati di lei sostengono che sia lui l’adultero.

Orhan cerca di portare Firat, Ilgaz e Tugce sul luogo del delitto, ma prima che lui riesca a trovare e riconoscere la casa i quattro fanno una serie di giri a vuoto.

Erdal viene trovato nel punto indicato da Ceylin. Portato in centrale, l’uomo rilascia una dichiarazione che scagiona completamente Cinar. Cadute le accuse su di lui, il ragazzo viene liberato. Sul coltello rinvenuto a casa di Cihan e Duru non c’ solo il sangue di Orhan, ma anche le impronte digitali della madre di Cihan, morta cinque anni prima!

Nel frattempo gli aggressori di Tugce gettano il suo corpo in mare, per cancellare ogni prova del loro crimine. Intanto Ertugrul mette sotto pressione Efe, pretendendo dei risultati.