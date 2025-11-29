Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 1° al 5 dicembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 29 novembre: Mercan rapita?

Continuano le ricerche della piccola Mercan, scomparsa senza lasciare traccia. Un nuovo indizio da alle indagini un risvolto inquietante: la testimonianza di Macit porterà a ipotizzare che la bambina possa essere stata portata via da una donna dai capelli lunghi.

L’indizio cruciale arriverà proprio quando Ilgaz e Metin saranno impegnati a visionare le telecamere, per scoprire chi possa aver lasciato il pacco fuori dall’abitazione di Ceylin. Eren nel frattempo indagherà sulle T-shirt.

Segreti di famiglia, spoiler settimanali

Chi ha lasciato il pacco fuori dalla casa della madre di Mercan? Al suo interno è stata trovata una maglietta perfetta per una bambina di 4/5 anni. Il ritrovamento aprirà la pista a nuove indagini, ed Eren inizierà a concentrarsi sul numero di vendita delle T-shirt, per risalire a chi potrebbe avere acquistato proprio la maglietta recapitata a Ceylin e ritrovata nel pacco.

Mentre l’indagine sarà portata avanti in gran segreto, spunterà fuori un video che mostrerà Nadide nel momento in cui acquista una maglietta in un negozio. Sarà stato davvero il procuratore l’autore del gesto? I genitori di Mercan non esiteranno ad affrontare Nadide per avere conferma o smentita dei loro sospetti.

Nuova svolta nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Un altro particolare insospettirà i genitori di Mercan. La coppia si chiederà perché sul caso del rapimento della figlioletta non sia stato disposto il segreto investigativo. Quando si rivolgeranno a Efe per avere spiegazioni, quest’ultimo ammetterà di averne fatto richiesta.

Intanto i due porteranno avanti le loro indagini, che finiranno per avere una svolta inaspettata grazie a Mert. Quando quest’ultimo porterà i nipoti in una casa di riposo si scoprirà che l’uomo non ha scelto di ricoverarsi lì per non gravare sulla famiglia, ma per aiutare suo nipote Ilgaz a ritrovare la piccola.

Segreti di famiglia, cos’altro accadrà nella dizi turca di Mediaset Infinity?

Scopriremo che la casa di riposo in cui si trova Mert è la stessa in cui è ricoverato Macin, l’uomo che già due anni e mezzo prima aveva fornito a Ceylin una testimonianza importante.

L’uomo ricorderà un altro importante dettaglio: la bambina è stata portata via da una donna di mezza età con i capelli lunghi. Le indagini prenderanno così una nuova direzione: sarà quella giusta? Ceylin e Ilgaz potranno presto riabbracciare la loro bambina?