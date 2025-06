Le vicende di Ilgaz e Ceylin, protagonisti di Segreti di famiglia (Yargi), hanno dimostrato in questi mesi di saper conquistare il cuore dei fans italiani. Per tutti gli appassionati della serie tv turca arriva una bella sorpresa: a partire da mercoledì 11 giugno sulla piattaforma Mediaset Inifinity andrà in onda la seconda stagione.

Segreti di famiglia 2° stagione: scambio di ruoli

Nel secondo capitolo della dizi turca vedremo i nemici trasformarsi in alleati, e quelli che credevamo fossero alleati diventare nemici.

La storyline prenderà il via nel momento in cui Eren scoprirà non uno, ma ben quattro cadaveri all’interno di un pozzo. Da quella mattina in poi niente sarà mai più come prima, perché “quando un filo si spezza, l’armonia è distrutta per sempre”. La scoperta dei quattro cadaveri aprirà la pista a un nuovo caso e a un altro enigma da risolvere.

Segreti di famiglia, seconda stagione: le anticipazioni

Niente sembra cambiare nella relazione tra Ilgaz Kaya e Ceylin Erguvan, che dopo essere riusciti a lasciarsi alle spalle i momenti più cupi della loro relazione, vivranno un periodo felice del loro matrimonio. La stessa cosa non la potremmo dire per Yekta, che dopo aver perso la sua reputazione, i beni personali e la moglie, si ritroverà in strada e senza più un soldo in tasca.

Dove vedere Segreti di famiglia 2

La seconda stagione della serie turca prenderà il via mercoledì 11 giugno. A partire da quella data ogni giorno – dal lunedì al venerdì – sarà reso disponibile un nuovo episodio sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, per la visione in streaming e on demand.

La messa in onda delle puntate di questa seconda stagione seguirà quindi quella già prevista per il primo capitolo della serie, che terminerà con la scoperta di tutta la verità sulla morte di Zafer.

Segreti di famiglia 2, quanti episodi?

Dopo la prima stagione composta da 34 episodi nella versione originale turca (111 in quella italiana), il secondo capitolo sarà composto da 29 puntate (87 nell’adattamento Mediaset).

La differenza nel numero di episodi deriva dal fatto che in Italia le puntate sono molto più brevi rispetto al Paese d’origine.

Per gli appassionati della serie abbiamo anche un’altra bella notizia: le vicende di Ilgaz e Ceylin prevedono anche una terza stagione, composta da 32 episodi. Quale altro mistero attende i nostri protagonisti? È ancora troppo presto per dirlo, ma vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Segreti di Famiglia.