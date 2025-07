Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 7 all’11 luglio? La storyline proseguirà con una scoperta sensazionale. Ilgaz, Pars ed Eren troveranno infatti una porta nascosta nella villa. Dove condurrà quel passaggio misterioso?

Segreti di famiglia 2, trame all’11 luglio

Nel corso delle perquisizioni per individuare il nascondiglio nel quale Ceylin è rinchiusa insieme ad altre 4 persone sequestrate, assisteremo a una scoperta eclatante. Una porta segreta sarà infatti scoperta all’interno della villa. Dove condurrà, e soprattutto servirà a fare chiarezza sulla sparizione di Ceylin?

Nel corso della perquisizione verrà alla luce anche un altro dettaglio inquietante: un computer collegato in diretta con il luogo nel quale il famigerato killer del pozzo tiene nascoste le 5 persone. Grazie alle immagini in diretta sullo schermo del pc e alla porta segreta, Ilgaz, Pars ed Eren riusciranno a raggiungere i cinque ostaggi e a riportarli in libertà.

Spoiler settimanali dizi turca Segreti di famiglia 2

Mentre il terzetto sarà impegnato a liberare Ceylin e tutti i prigionieri, proseguiranno anche le indagini per far luce sull’omicidio del tassista. L’avvocata Erguvan sarà sempre più convinta che sia stata Cigdem a compiere il delitto, visto che la donna avrebbe avuto molte ragioni per sbarazzarsi di lui.

I sospetti di Erguvan saranno condivisi da Ceylin, che riterrà plausibile che sia stata proprio la donna a uccidere il tassista. Tuttavia quest’ultima non sarà affatto propensa a confessare, consapevole che questo gesto la porterebbe direttamente dietro le sbarre e finirebbe per avere gravi ripercussioni sulla sua gravidanza.

Colpo di scena nelle prossime puntate Segreti di Famiglia 2

Nel frattempo alla villa verranno rilevate alcune tracce ematiche maschili, che sembreranno collegare Burak all’omicidio. Ilgaz è convinto della colpevolezza di Özçivit, e quest’ultimo viene arrestato con l’accusa di omicidio plurimo. Tuttavia mancano le prove che lo collegano ai delitti, motivo per il quale l’uomo viene successivamente rilasciato.

Poco dopo però – grazie a un’ex studentessa – le indagini prenderanno un nuovo corso. La ragazza rivelerà infatti che è stato proprio Burak ad aver formulato il test psicologico. Ilgaz ed Eren emetteranno così un nuovo mandato d’arresto per il criminale.

Dove vedere gli episodi Segreti di Famiglia 2

La soap turca viene resa disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, con un nuovo episodio inedito pubblicato dal lunedì al venerdì. Le puntate Segreti di Famiglia 2 possono essere viste gratis on demand. Vi piace questa dizi turca e volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Segreti di famiglia 2? Continuate a seguirci per non perdervi nessuna anticipazione e scoprire, insieme a noi, le indiscrezioni sulla soap che ci regala ogni giorno nuovi colpi di scena.