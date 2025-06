Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 30 giugno al 4 luglio? La storyline proseguirà con un nuovo mistero. Ceylin verrà infatti rapita e rinchiusa in un ripostiglio, mentre Ilgaz sarà preoccupato e disposto a fare di tutto per scoprire chi possa aver sequestrato sua moglie.

Segreti di famiglia 2, trame al 4 luglio

Il killer misterioso del pozzo continua a seminare paura e questa volta a trovarsi nel suo mirino è Ceylin. La poveretta si ritrova intrappolata in un nascondiglio, costretta a condividere lo spazio con altre quattro persone rapite. Mentre cerca di mantenere la calma, nota un nome inciso sul muro: Neva. Chissà cosa vorrà dire?

Nel frattempo, Ilgaz ed Eren sono in azione e arrestano alcuni uomini che avevano cercato di convincere Pars a non prendersela per l’incidente del pullman. Ma torniamo a Ceylin, che non ha certo tempo da perdere. Tra i sequestrati, una persona ha la febbre alta e la situazione si fa seria. Senza pensarci due volte, l’avvocata Erguvan decide di affrontare il suo rapitore, chiedendo una coperta e delle medicine.

Chissà se riuscirà a ottenere quello che le serve e, soprattutto, se troverà un modo per fuggire da quel posto spettrale. In questa corsa contro il tempo, la tensione sale alle stelle e il mistero si infittisce sempre di più!

Spoiler settimanali dizi turca Segreti di famiglia 2

Ilgaz non ha intenzione di fermarsi e continua a scavare per scoprire che fine ha fatto sua moglie Ceylin. È davvero disperato, non riuscendo a capire dove possa essere finita.

Nel frattempo, iniziano a venire a galla i nomi delle altre persone rapite insieme a lei: c’è una ragazza, un autista e anche un agente immobiliare nel mix.

Dall’altra parte, Cinar è ancora in pista per cercare Serdar, e non si dà per vinto.

Colpo di scena nelle prossime puntate Segreti di Famiglia 2

La scientifica intanto non sta con le mani in mano e continua a indagare sulle vittime già ritrovate nel pozzo. Goksu e Anil stanno analizzando dei resti di tessuto rinvenuti tra le ossa.

Il colpo di scena arriva quando scoprono che quegli stracci corrispondono agli abiti indossati da Neva. Questo porta a pensare che ci sia un collegamento, e non è una bella cosa: si comincia a ipotizzare seriamente che si tratti di omicidi seriali. Insomma, la tesi di Ilgaz sta prendendo piede e le cose si fanno sempre più complicate e inquietanti.

Dove vedere gli episodi Segreti di Famiglia 2

La soap turca viene resa disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, con un nuovo episodio inedito pubblicato dal lunedì al venerdì. Le puntate Segreti di Famiglia 2 possono essere viste gratis on demand. Vi piace questa dizi turca e volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Segreti di famiglia 2? Continuate a seguirci per non perdervi nessuna anticipazione e scoprire, insieme a noi, le indiscrezioni sulla soap che ci regala ogni giorno nuovi colpi di scena.