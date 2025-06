Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 23 al 27 giugno? La storyline proseguirà con i tentativi di Ilgaz, Eren e Tolga di arrivare alla verità. I tre cercheranno di scoprire qualcosa di più sul rapimento interrogando Mehmet Can. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Segreti di famiglia 2, trame al 27 giugno

Ilgaz, Tolga ed Eren interrogano Mehmet Can, nella speranza che possa fornire loro qualche dettaglio in più sul rapimento, ma lui non ricorda nulla. Ceylin è sconvolta appena scopre che la vittima dell’omicidio è sua sorella İnci. Ilgaz – dopo il confronto con Cinar- cerca di consolarla ma lei lo respinge. Poco dopo la donna riceve una telefonata dalla madre Gul.

Spoiler settimanali dizi turca Segreti di famiglia 2

Pars è molto scosso per la perdita di Neva, e decide di organizzare una conferenza stampa durante la quale lancia una sfida all’assassino: non è affatto disposto a farsi da parte nel suo dolore.

Nel frattempo all’interno dei laboratori scientifici comunali si scopre che gli abiti appartenuti alle quattro vittime sono di una marca ormai fuori produzione. Questa scoperta porta gli inquirenti a supporre che l’assassino possa essere una persona mentalmente instabile.

Nuova denuncia nelle prossime puntate Segreti di Famiglia 2

Mentre Tolga fornisce agli inquirenti l’indirizzo del parente della famiglia Ocak, in centrale arriva una nuova denuncia: si tratta di un bambino di 12 anni che risulta scomparso.

Le indagini si fanno ancora più tese. Nel frattempo l’indicazione fornita da Tolga porta a scoprire che esiste un quarto nipote, un gemello che da diversi anni si è trasferito in America.

Dove vedere gli episodi Segreti di Famiglia 2

La soap turca viene resa disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, con un nuovo episodio inedito pubblicato dal lunedì al venerdì. Le puntate Segreti di Famiglia 2 possono essere viste gratis on demand. Vi piace questa dizi turca e volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Segreti di famiglia 2? Continuate a seguirci per non perdervi nessuna anticipazione e scoprire, insieme a noi, le indiscrezioni sulla soap che ci regala ogni giorno nuovi colpi di scena.