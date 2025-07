Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 21 al 25 luglio? La storyline proseguirà con Ceylin e Ilgaz, impegnati nella ricerca del bossolo scomparso.

Segreti di famiglia 2, trame al 25 luglio

Ceylin e Ilgaz sono con l’acqua alla gola, e il solo modo per dimostrare l’innocenza dell’uomo per la morte di Burak è quello di riuscire a ritrovare il proiettile scomparso. Kaya – prima di ferire mortalmente il giornalista – aveva sparato in aria un colpo di avvertimento, ma il bossolo non si trova.

Determinati a trovare la prova della sua innocenza, il procuratore e la moglie si recano così alla villa di Haluk. I due non sanno però che è stato il capo della polizia a prendere il bossolo e portarlo via dalla scena del delitto,

Segreti di famiglia, spoiler al 25 luglio

Mentre la coppia è intenta nelle ricerche, un personaggio decisamente inquietante e da tempo latitante si fa vivo. Serdar si presenta a Yekta e lo minaccia

Il giovane è fin troppo chiaro con l’avvocato Tilmen: vuole del denaro e un passaporto falso che gli permetta di fuggire all’estero.

In seguito Serdar viene ritrovato morto in una discarica, con il corpo coperto da diverse ferite. La polizia inizia subito a indagare per trovare il colpevole, ma le indagini sembrano non condurre a nulla, fino a quando gli agenti fermano Mustafa e gli trovano addosso il passaporto falso di Serdar.

Mustafa confessa il delitto nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Messo alle strette, Mustafa confessa di aver ucciso Serdar. La sua confessione eprò, non convince Eren e Ilgaz.

Nel frattempo Haluk cerca un modo per vendicarsi del procuratore e chiede aiuto a Yekta. In cambio della sua complicità è pronto a offrirle un appartamento.

Cos’altro accade nella serie tv Mediaset?

Le trame settimanali della dizi turca lasciano spazio anche a un nuovo mistero: dove sono finite la moglie e la figlia di Arda? L’uomo telefona a Ceylin sostenendo che le due donne sono scomparse.

L’avvocata Erguvan decide così di recarsi personalmente a casa dell’uomo, ma quando arriva trova uno scenario surreale: vi sono ovunque tracce di sangue!