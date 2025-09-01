Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 1° al 5 settembre? La storyline riparte dal punto esatto in cui si è interrotta prima della pausa estiva. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi.

Segreti di famiglia 2, trame al 5 settembre

Le indagini sulla morte di Serdar Denzi andranno avanti, ed Eren riceverà i risultati della scientifica. Le rilevazioni fatte sulla scena del delitto lasceranno però l’ispettore senza alcun indizio, visto che non verrà trovata nessuna arma. Dove è stato ritrovato il corpo dell’uomo non ci sarà né una pala, né dei bossoli. Gli inquirenti non troveranno neppure la pallottola che ha ferito Osman.

Per motivi ignoti, l’ispettore deciderà di non fornire questi particolari al procuratore. Ma un nuovo colpo di scena si delinea all’orizzonte, e vedrà protagonista Parla.

News Segreti di famiglia, spoiler prima settimana di settembre

Proprio mentre le indagini sembreranno essere arrivate a un punto morto, arriverà la confessione di Parla, che rivelerà a Ceylin di essere stata lei a uccidere Serdar Denzi.

La confessione di sua nipote arriverà proprio nel momento in cui Ceylin sarà impegnata nella difesa di Arda, e lascerà la donna sconvolta. Perché sua nipote avrà compiuto un gesto così orribile? A rispondere a questa domanda saranno le dichiarazioni della ragazzina, che non esiterà ad ammettere di aver agito per proteggere Cinar e salvarlo da Denzi.

Mert si dichiara colpevole nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Se la confessione di Parla promette molti colpi di scena, quello che accadrà in seguito sarà addirittura inimmaginabile. Per proteggerla ed evitarle l’arresto, Mert si dichiarerà responsabile dell’omicidio.

Mentre Aylin chiederà a Ceylin di non rivelare a nessuno quanto avrà appena scoperto, le indagini proseguiranno seguendo le indicazioni date da Mert nella sua confessione. Gli inquirenti perquisiranno l’auto dell’uomo, e nel bagagliaio troveranno tracce di sangue che risulteranno essere di Serdar.

A quel punto gli investigatori non possono fare altro che emettere un ordine di arresto per il nonno di Ilgaz.

Cos’altro accade nella serie tv Mediaset?

Mert finirà così in carcere, e le indagini saranno (almeno apparentemente) chiuse. Ma sarà davvero questo l’epilogo? Mentre l’uomo viene condotto dietro le sbarre, si noteranno già i primi sensi di colpa in Parla.

Il rimorso che scaturirà dalla consapevolezza che Mert starà pagando per un gesto commesso da lei, si farà via via più dilaniante: riuscirà a tacere o finirà per raccontare come sono andate veramente le cose? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Segreti di famiglia.