Torna giovedì 9, venerdì 10 e domenica 12 settembre 2021 un appuntamento musicale che ci tiene compagnia ormai da 10 anni: I Music Awards (denominati per il terzo anno consecutivo SEAT Music Awards). Arrivati alla quindicesima edizione al timone ritroveremo Carlo Conti e Vanessa Incontrada che li presentano ormai da 10 anni! Ma vediamo di scoprire quali cantanti e ospiti vedremo sul prestigioso palco dell’Arena di Verona mediante tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Seat Music Awards 2021: cantanti, ospiti e il programma del 9,10 e 12 settembre

In diretta dall’Arena di Verona giovedì 9 e venerdì 10 settembre, tramessi in prima serata su Rai1, l’appuntamento con i Seat Musica Award è imperdibile, per chi ama la musica. Di solito gli appuntamenti sono due serate, ma quest’anno c’è una novità: un terzo speciale che andrà in onda domenica 12 settembre alle ore 16.30 su Rai 1: Seat Music Awards – Disco Estate. A guidare il racconto sarà il cantautore Nek, affiancato dall’attrice e comica Michela Giraud.

Gli artisti di giovedì 9 settembre

Quest’anno ad essere premiati saranno gli artisti (dopo la speciale annata 2020 dedicata ai lavoratori dello spettacolo) per i loro maggiori successi discografici che sono stati certificati dalla Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) tra giugno 2020 e agosto 2021.

I Seat Music Awards vedranno ben 80 artisti alternarsi sul palco nel corso delle due serate, tra cantanti e personaggi della televisione italiana.

Nella serata di giovedì 9 settembre 2021 troveremo sul palco:

Alessandra Amoroso,

Amadeus,

Claudio Baglioni,

Orietta Berti,

Alessandro Cattelan,

Antonella Clerici,

Paola Cortellesi,

Gigi D’alessio,

Maria De Filippi,

Roby Facchinetti,

Dodi Battaglia,

Red Canzian,

Marco Giallini,

Il Volo,

Jerry Calà,

Achille Lauro,

Ligabue,

Madame,

Mahmood & Elisa,

Fiorella Mannoia,

Marracash,

Marco Masini,

Mecna,

Marco Mengoni , Reduce dal trionfo all’RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 con il brano “Ma Stasera”,

Francesca Michielin,

Giorgio Panariello,

Massimo Pericolo,

Pio E Amedeo,

Psicologi,

Purple Disco Machine,

Random,

Samuel,

Sangiovanni,

Aka 7even,

Alessandro Siani e Zucchero.

(Non sappiamo se questo è l’ordine di uscita degli artisti)

Inoltre, la serata del 9 settembre , vedrà la partecipazione speciale del Maestro Andrea Bocelli.

Gli artisti sul palco venerdì 10 settembre

Venerdì 10 settembre saliranno sul palco:

Annalisa,

Eleonora Abbagnato,

Autogol Dj Matrix Feat. Arisa E Ludwig,

Baby K,

Loredana Bertè,

Blanco,

Boomdabash,

Capo Plaza,

Colapesce e Dimartino,

Deddy,

Fred De Palma,

Diodato,

Emma,

Emis Killa & Jake La Furia,

Ernia,

Francesco Gabbani,

Loretta Goggi,

Guè Pequeno,

Il Tre,

Irama,

Elettra Lamborghini,

Mace,

Negramaro,

Noemi & Carl Brave,

Pinguini Tattici Nucleari,

Rkomi,

Rocco Hunt & Ana Mena,

Federico Rossi,

Mara Sattei,

Shablo,

Shade,

Takagi & Ketra e Giusy Ferreri,

Tancredi.

(Anche in questo caso non sappiamo se è questo l’ordine di uscita degli artisti).

Gli artisti presenti allo speciale SEAT Music Awards – Disco Estate di Domenica 12 settembre

Domenica 12 settembre, allo speciale SEAT Music Awards – Disco Estate saranno invece presenti:

Paolo Belli,

Michele Bravi,

Red Canzian,

Clementino,

Coma_Cose,

Gaia,

Gaudiano,

Enrico Nigiotti,

Matteo Romano,

Federico Rossi,

Sottotono.