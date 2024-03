C’è molta curiosità attorno alla serie “Se potessi dirti addio”, in partenza su Canale 5 il prossimo 29 marzo. La nuova fiction Mediaset è stata ideata e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo che al loro ritorno dietro la macchina da presa hanno deciso di puntare su due volti amatissimi della tv, Anna Safroncik e Gabriel Garko.

“Se potessi dirti addio”, intervista a Ricky Tognazzi e Simona Izzo

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Simona Izzo e Ricky Tognazzi al quale abbiamo chiesto qualcosa in più su questa serie: “La serie nasce da un’idea del produttore, Maurizio Momi, che coccolava ormai da tempo questo progetto. Noi siamo intervenuti poi sulla sceneggiatura ma ci siamo resi conto da subito che il soggetto della storia era forte. Elena, una neuropsichiatra, perde il marito in un incidente stradale. La donna cercherà di capire chi è il responsabile della morte dell’uomo nonostante le indagini siano state archiviate. Incontrerà poi un uomo, Marcello, che non ricorda o forse finge di non ricordare e che avrà a che fare con la morte del marito. Tanti sono gli ingredienti di questa storia: dramma, thriller, e sentimenti”.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi si sono trovati a dirigere una coppia di super belli, Anna Safroncik e Gabriel Garko. Tra i due è nato una bella complicità sul set: “Ci siamo trovati bene. Sia Anna che Gabriel sono due attori bravissimi, molto ricettivi e professionali. Avevamo una sceneggiatura che è cresciuta nel corso della preparazione e che si è consolidata nel corso delle riprese. Abbiamo modificato a volte dei dialoghi ma sia Anna che Gabriel si sono mostrati curiosi di costruire assieme a noi due personaggi memorabili, con alle spalle il loro passato, le loro incertezze e fragilità. Mentre Elena indagherà su Marcello, lui cercherà di aiutarla a risolvere il mistero sull’omicidio del marito”.

Simona Izzo, per evitare spoiler, interviene a prende la parola: “Il mistero riguarda soprattutto Marcello. In questa serie il pubblico conoscerà un Garko diverso, più fragile e persino paterno. Molte donne graviteranno intorno a lui facendogli credere di essere state il loro grande amore. C’è un mistero dietro l’altro”.

Abbiamo chiesto poi a Simona e Ricky di raccontarci un aneddoto divertente avvenuto durante le riprese. Simona rivela: “Eravamo al mare e dovevamo girare una scena in cui Elena usciva dal mare, seminuda, come fosse una dea. Ad un certo punto lei stava malissimo, aveva la tosse e io mi sono chiesta come avremmo potuto fare. A quel punto, Gabriel si è proposto per girare lui la scena. Si è trasformato in una specie di Dio Nettuno, esploso in tutta la sua bellezza. Gabriel è uno degli uomini più belli che abbia mai visto in tutta la mia vita”.

A conclusione della chiacchierata non potevamo non chiedere a Simona se dopo aver visto Ricky Tognazzi si fosse convinta a scendere in pista a Ballando ho con le Stelle. La risposta è chiara e non lascia spazio a fraintendimenti: “Non ci tengo proprio ad andare come concorrente. Ho visto la fatica che ha fatto lui e io non ho la sua stessa tenacia. Poi ho problemi con i passi, i conteggi…io con la matematica non ho mai avuto un buon rapporto. Però magari potrei partecipare al programma in un altro modo”.

Intanto, dopo la serie “Se potessi dire addio” sono in cantiere altri progetti: “Abbiamo un altro progetto con Mediaset e poi ci sarà anche il cinema”.