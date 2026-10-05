Il revival di Scrubs, amatissima serie tv dei primi anni 2000, è pronto a tornare. Dopo il grande successo della prima stagione, uscita l’anno scorso su Disney+, il 18 novembre arriva anche la seconda. In Italia il primo episodio uscirà in questa data sempre sulla stessa piattaforma, seguito da un nuovo episodio ogni settimana. Ecco tutti i dettagli.

Scrubs, arriva la seconda stagione del revival: trama e cast

La seconda stagione del revival esilarante ed emozionante di Scrubs arriva su Disney+ dal 18 novembre. Con Zach Braff che torna nel ruolo di John J.D. Dorian, Donald Faison nei panni di Christopher Turk, Sarah Chalke in quelli di Elliot Reid e Ava Bunn nel ruolo di Sam Tosh, anche la seconda stagione si preannuncia un successo.

Il revival vede come protagonisti proprio J.D., Turk ed Elliot che, dopo tanti anni, sono passati da semplici specializzandi a vere e proprie icone del Sacro Cuore. Ora, in veste di stimati medici, ispirano la nuova generazione mentre affrontano, come sempre, i numerosi alti e bassi del lavoro in ospedale. Tra i vari personaggi vecchi, si aggiungono anche nuovi membri al cast, che affiancano i protagonisti in nuove spassosissime avventure.

Anche questo nuovo inedito capitolo sarà infatti pieno di divertimento ed emozioni, e riserverà anche qualche sorpresa lungo il cammino.

La serie è una produzione 20th Television, parte di Disney Television Studios. Bill Lawrence di Doozer Productions ha creato la serie originale ed è anche l’executive producer accanto a Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer Productions. Inoltre, Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke, oltre ad essere i protagonisti sono anche gli executive producer. Aseem Batra è executive producer e showrunner, mentre Mike Royce, Mathew Harawitz, Randall Keenan Winston e Michael Spiller sono gli altri executive producer.

La prima stagione del revival è già disponibile in streaming su Disney+ in Italia.