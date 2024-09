Il sesto capitolo della saga di Scream si sposta a New York, tre giorni prima di Halloween e un anno dopo i tragici eventi del film precedente. Le sorelle Carpenter, Sam e Tara, cercano ora di ricostruire le loro vite: Tara frequenta il college insieme ai fidati amici Chad e Mindy, accompagnati dalle new entry Quinn, sua coinquilina, Ethan, compagno di stanza di Chad, e Anika, la fidanzata di Mindy. Entrambe faticano a elaborare i traumi subiti, ma mentre Sam intraprende un tortuoso percorso terapeutico con il dottor Stone, Tara rifiuta qualsiasi tipo di cura, cercando di allontanarsi completamente dagli eventi passati.

Ma nonostante gli sforzi per condurre una vita normale, Ghostface è pronto a tornare, portando con sé una scia di sangue e terrore. Dopo un efferato doppio omicidio infatti, di cui Sam viene inizialmente sospettata, le due sorelle si ritroveranno nuovamente braccate dalla furia omicida del killer mascherato, e fuggire sarà sempre più difficile.

Scream VI – un capitolo all’altezza dei precedenti – la recensione del film

Scream VI si conferma come un sequel all’altezza di (alcuni) dei suoi capitoli precedenti, capace di suscitare adrenalina e tenere alta la curiosità in ogni inquadratura. Il film mantiene intatti quegli elementi che hanno conquistato numerosi fan nel corso degli anni: il ribaltamento dei classici cliché horror, la costante e spietata caccia all’assassino, la capacità di far cambiare continuamente idea sull’identità del killer, svolte narrative impreviste, una sospensione dell’incredulità ai limiti e una generosa dose di splatter, sempre presente.

Anche la trama è ben strutturata e sorprendente, coinvolgendo il pubblico con memorabili colpi di scena. Rispetto agli ultimi due film della saga, Scream VI riesce a distinguersi come un capitolo decisamente più solido e avvincente.

I personaggi, tra vecchie glorie e nuove aggiunte

Uno degli elementi distintivi di Scream è la capacità di far tornare personaggi iconici dai capitoli precedenti, e Scream VI non fa eccezione. Il ritorno di volti familiari, come Courtney Cox nel ruolo di Gale Weathers, rappresenta un espediente molto apprezzato dai fan, che possono godere dell’effetto nostalgia, ritrovando personaggi legati ai momenti chiave della saga.

E anche Ghostface, inevitabilmente, ritorna con le sue inquadrature cariche di tensione, le iconiche telefonate inquietanti e gli inseguimenti mozzafiato, tutti elementi che hanno contribuito a fare del personaggio uno dei simboli più riconoscibili della cinematografia.

Anche le nuove protagoniste si confermano vincenti: dopo l’iconica eroina Sidney Prescott, le sorelle Carpenter (interpretate da Melissa Barrera e Jenna Ortega, già presenti nel quinto capitolo) brillano ancora una volta sul grande schermo. Il loro legame riesce a conquistare il pubblico, affermandole come le nuove final girls in fuga dal misterioso assassino.

Sam e Tara, infatti, affrontano i loro traumi in maniera diversa, e nonostante le iniziali difficoltà, il loro rapporto si rivela un elemento chiave nello sviluppo degli eventi.

Conclusioni finali

Nonostante la saga prosegua dagli anni ’90 con schemi consolidati che avrebbero potuto, nel tempo, stancare il pubblico, questo capitolo si conferma un successo, capace di intrattenere e tenere gli spettatori incollati allo schermo.

Scream dimostra una sorprendente capacità di evolversi, riuscendo a conquistare non solo i fan di lunga data, ma anche le nuove generazioni. Il sesto capitolo infonde nuova linfa vitale alla saga, consolidandosi come un degno erede dei suoi predecessori ormai capisaldi del genere horror slasher.

Uscito a marzo 2023, il film è in tendenza su Netflix, confermando il suo potere di coinvolgere il pubblico anche a distanza di mesi e affermandosi come un must-watch perfetto per il periodo di Halloween, grazie alle sue atmosfere colme di tensione e adrenalina. La sua trama avvincente e i momenti di suspense lo rendono infatti una scelta ideale per chi cerca un brivido autentico in questa stagione tenebrosa.