Scherzi a Parte, stasera domenica 26 settembre, terza puntata: chi sono le vittime degli scherzi che vedremo? Eccovi le anticipazioni e le news di questa nuova puntata del programma condotto da Enrico Papi in prima serata su canale 5.

Scherzi a Parte, stasera terza puntata: anticipazioni, tutti gli scherzi che vedremo

Scherzi a Parte mantiene uno share discreto – il 15% – nonostante la controprogrammazione della trasmissione di Rai1 “Da Grande” con Alessandro Cattelan, annunciato come un vero e proprio evento. Enrico Papi si difende bene e il programma porta a casa un buon risultato. Ma chi sono le vittime degli scherzi della terza puntata? E chi sarà la vittima dello scherzo in diretta? Scopriamolo assieme.

Chi sono le vittime degli scherzi della terza puntata del 26 settembre?

Per la terza puntata di Scherzi a parte in onda stasera 26 settembre 2021 le vittime designate sono:

Elettra Lamborghini,

Massimo Giletti,

Giorgio Mastrota,

Elenoire Casalegno,

Rocco Siffredi

e naturalmente lo scherzo in diretta al malcapitato vip.

Chi è il protagonista dello scherzo in diretta di questo terzo appuntamento?

Chi è la vittima dello scherzo in diretta, a Scherzi a parte nella puntata del 26 settembre? Nelle prime due puntate le protagoniste degli scherzi in diretta sono state Orietta Berti, chiusa in macchina per oltre due ore e Giulia Salemi, con la complicità del fidanzato Pierpaolo Pretelli è rimasta chiusa in una specie di sauna portatile per ptutta la durata del programma!! Chi sarà stavolta a finire nella trappola della produzione?

Eccovi qui una anticipazione degli scherzi che vedremo nel corso della terza puntata del programma di Enrico Papi, Scherzi a parte.

Appuntamento dunque con la terza puntata di Scherzi a Parte, domenica 26 settembre 2021 in prima serata su canale 5.