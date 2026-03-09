Dopo il grandissimo successo di ascolti della puntata del debutto torna Scherzi a parte in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le “vittime” degli scherzi al centro della seconda puntata di stasera, lunedì 9 marzo 2026, condotto da Max Giusti.

Scherzi a parte 2026, le “vittime” della seconda puntata del 9 marzo

Stasera, lunedì 9 marzo 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda puntata di “Scherzi a parte“, la nuova edizione del popolare programma televisivo condotto da Max Giusti su Canale 5. Una nuova stagione che ha convinto i telespettatori registrando nella puntata del debutto 3.588.000 spettatori con uno share dello 26% vincendo la sfida degli ascolti tv. Un successo in parte legato alla formula vincente di uno show che non smette mai di sorprendere il pubblico complice anche una serie di novità. Oltre alla conduzione affidata a Max Giusti, l’edizione 2026 ha visto per la prima volta nella storia del programma scherzi realizzati non solo a personaggi famosi, ma anche persone comuni.

Una serie di ribaltamenti di fronte che coinvolgeranno tutti, pubblico e ospiti, in momenti davvero sorprendenti. Ma chi sono le vittime della seconda puntata di Scherzi a parte 2026? Protagonisti della seconda puntata: Ermal Meta, Matteo Bassetti, Selvaggia Lucarelli, Claudio Amendola, Filippo Bisciglia e Samira Lui.

Scherzi a parte 2026, quando in onda e quante puntate

Il ritorno di Scherzi a Parte con Max Giusti su Canale 5 non risparmierà nessuno. Nel corso delle quattro puntate che compongono la nuova stagione, il popolare show vedrà cadere nella trappola grandi nomi del mondo mondo dello sport, della tv, del giornalismo, del cinema e della musica. Tra le novità di questa edizione l’arrivo di Melina Martello come voce narrante di ogni scherzo.

Non solo, da segnalare che i Planet Funk hanno firmato la nuova sigla di “Scherzi a parte”, rivisitando per l’occasione il jingle del programma.

L’appuntamento con Scherzi a parte 2026 è il lunedì in prima serata su Canale 5.