La conduttrice Barbara d’Urso è stata la vittima di uno scherzo in diretta durante l’ultima puntata di Scherzi a Parte 2022 andata in onda domenica 16 ottobre. La padrona di casa di Pomeriggio 5, grazie allo scherzo escogitato da Enrico Papi e gli autori di Scherzi a Parte, è tornata protagonista della prima serata della domenica, dopo più di un anno dall’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, programma in onda proprio la domenica sera dal 2019 al 2021. Ecco di seguito il Video Mediaset con lo scherzo in diretta a Barbara d’Urso.

Lo scherzo di cui è stata vittima Barbara d’Urso, riguarda una finta intervista della BBC alla nota conduttrice italiana per parlare della regina Elisabetta II d’Inghilterra. La finta giornalista della tv inglese, si rivolge a Barbara d’Urso in maniera sgarbata e offensiva. La conduttrice di Pomeriggio 5, si arrabbia quando una giovane assistente della BBC viene trattata male dalla giornalista. La conduttrice dice vicino all’assistente: “Dammi il Curriculum e viene a lavorare con me”.

Barbara d’Urso già vittima di uno scherzo in passato

La d’Urso non è nuova agli scherzi escogitati dal programma Scherzi a Parte. Già qualche anno fa, complici i due figli della conduttrice e l’amica nonché assistente della d’Urso, gli autori di Scherzi a Perte organizzarono uno scherzo molto crudele ai danni della nota conduttrice di Canale 5.

Le altre vittime dell’ultima puntata di Scherzi a Parte 2022

Le vittime degli scherzi dell’ultima serata di Scherzi a Parte 2022, oltre a Barbara d’Urso sono stati: Giucas Casella, Deborah Compagnoni, Elisabetta Gregoraci e Drusilla Gucci. Anche in questa edizione, Enrico Papi e gli autori del programma hanno preso di mira i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. I protagonisti, spesso grazie alla complicità di persone a loro vicine e ovviamente a loro insaputa, si sono ritrovati nelle situazioni più grottesche e inverosimili. Le vittime, ospiti in studio, rivedendosi a mente lucida hanno raccontato poi le emozioni vissute nel corso dello scherzo.

