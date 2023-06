Novità in arrivo nella programmazione estiva del sabato pomeriggio di Canale 5. Dopo la conclusione de Le Storie di Verissimo, piccolo stravolgimento nel palinsesto della principale rete di Mediaset che punta su “Scene da un Matrimonio” di Anna Tatangelo e la serie “Un altro domani”.

Sabato pomeriggio di Canale 5: arrivano Scene da un Matrimonio e Un Altro Domani

La conclusione de Le Storie di Verissimo, il best of delle interviste più belle ed emozionanti del rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin, ha spinto i vertici Mediaset a ridisegnare la programmazione televisiva del sabato pomeriggio di Canale 5. Con l’ultima puntata del talk show di Silvia Toffanin sono in arrivo due importanti novità sulla principale rete di Mediaset per fare compagnia ai telespettatori durante il periodo estivo. Dopo l’ultima puntata (in replica) de “Le Storie di Verissimo” trasmessa sabato scorso contro mamma Rai con le puntate inedite di “Domenica In” e “Da Noi…a ruota libera”, Mediaset ha pensato bene di cambiare il pomeriggio del weekend.

Da sabato 24 giugno, infatti, i telespettatori potranno seguire la nuova stagione di “Scene da un Matrimonio“, il programma presentato da Anna Tatangelo che narrerà la storia d’amore di due futuri sposi: dal loro primo incontro al giorno delle nozze. Si tratta di un ritorno per la cantante di “Ragazza di periferia” dopo la prima edizione dello scorso anno. Ma non finisce qui, visto che subito dopo andrà in onda la serie “Un Altro Domani” della durata di 3 ore per accompagnare i telespettatori verso il game show “Caduta Libera”.

La programmazione del pomeriggio estivo di Canale 5

Ecco in breve come cambia il sabato pomeriggio di Canale 5 dal 24 giugno 2023 con la messa in onda di “Scene da un matrimonio” e “Un altro domani”.

ore 13.45 in onda Beautiful

14.10 la nuova stagione di Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo

dalle ore 15.45 la serie tv “Un altro domani”

18.45 il game show “Caduta Libera”.

Per la domenica di Canale 5, invece, dopo la fine de Le Storie di Verissimo andrà in onda la soap campione d’ascolti “Terra Amara” seguita da alcuni film tra cui segnaliamo “Le pagine della nostra vita”, mentre dal 25 giugno spazio alle repliche della serie spagnola “Grand Hotel – Intrighi e Passioni”.