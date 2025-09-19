Dopo il grandissimo successo della prima puntata che ha registrato 2.517.000 spettatori con uno share del 17.9%, torna l’appuntamento con “Suzuki Jukebox – La notte delle Hit” su Rai1. Scopriamo gli ospiti e i cantanti in scaletta della seconda puntata di stasera, venerdì 19 settembre 2025.

Stasera, venerdì 19 settembre 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con la seconda puntata del Suzuki Jukebox La Notte delle Hit, il grande show musicale condotto da Antonella Clerici con la complicità di Clementino. Dopo la carrellata di artisti e cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale dagli anni ’70 ai 2000, Antonella Clerici e Clementino sono pronti a condividere un nuovo viaggio nostalgico nella grande musica. Come sempre cuore pulsante dello show è la musica che ci ha fatto ballare, emozionare, cantare e scatenare negli anni ’70, ’80, ’90 e 2000.

Un viaggio musicale alla (ri)scoperta di canzoni diventate degli evergreen e colonna sonora per milioni di persone nel mondo. Anche la puntata di stasera è trasmessa nella prima serata di Raiuno e in streaming sulla piattaforma di Raiplay.

Suzuki Jukebox, scaletta cantanti e ospiti del 19 settembre 2025 su Rai1

Ma passiamo alla scaletta della seconda puntata dell’evento musicale Suzuki Jukebox La Notte delle Hit condotto da Antonella Clerici e Clementino su Rai1. Dopo gli ospiti e cantanti della prima serata, scopriamo la lista di tutti i protagonisti di questa imperdibile notte all’insegna della grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000!

Earth Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore

& by Al McKay special guest Greg Moore Cutting Crew

Andreas Johnson

Jenny from Ace of Base

Former Ladies of The Supremes

Boney M . – Maizie William

. – Gemelli Diversi

Rettore

Nomadi

Ryan Paris

Le Orme

Johnson Righeira

Da segnalare sul palcoscenico del Palaolimpico di Torino anche la presenza di Paolo Belli, cantante e volto noto di Ballando con le stelle. L’appuntamento con Suzuki Jukebox – La notte delle Hit 2025 è con due appuntamenti speciali, giovedì 18 e venerdì 19 settembre, in prima serata su Rai1. L’evento è visibile anche in streaming e on demand su RaiPlay.