Dopo il grandissimo successo di ascolti della prima puntata, la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 entra nel vivo con la seconda serata. Questa sera, mercoledì 7 febbraio 2024, ascolteremo 15 canzoni in gara. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della seconda serata.

Scaletta Sanremo 2024: seconda serata del 7 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita

Amadeus e Giorgia sono i conduttori della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 trasmessa dalle ore 20.35 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Sul palcoscenico i 15 artisti big in gara che, questa sera, saranno votati dalla giuria radio e dal televoto. A fine serata sarà comunicata la classifica provvisoria con la TOP FIVE, ossia le 5 canzoni più votate. (qui la classifica della prima puntata)

Ecco di seguito l’ordine di ingresso dei 15 big cantanti in gara che questa saranno presentati dagli altri 15 big. Ecco la lista dei cantanti che si esibiranno durante la seconda serata di Sanremo 2024 sul placo del Teatro Ariston. Ricordiamo che la scaletta è suscettibile di variazioni.

Scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, 7 febbraio

Fred De Palma presentato da Ghali Renga e Nek presentati da La Sad Alfa presentato da Mr. Rain Dargen D’Amico presentato da Diodato Il Volo presentati da Rose Villain Gazzelle presentato da Bnqr44 Emma presentata da I Santi Francesi Mahmood presentato da Alessandra Amoroso Big Mama presentata da Il Tre The Kolors presentati da Angelina Mango Geolier presentato da Fiorella Mannoia Loredana Berté presentata da Sangiovanni Annalisa presentata da Mannini Irama presentato da Ricchi e Poveri Clara presentata dai Negramaro

Seconda serata Sanremo 2024: Giorgia co-conduttrice e gli ospiti

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 arriva sul palcoscenico Giorgia come co-conduttrice accanto ad Amadeus. La cantante celebra i 30 di “E poi”, canzone presentata proprio sul palcoscnico del Teatro Ariston che le ha regalato la grande popolarità.

Durante la seconda serata del Festival non mancheranno grandi ospiti. A cominciare dall’attore John Travolta, attore, cantante e ballerino statunitense che ha raggiunto la grande fama internazionale con i film La febbre del sabato sera e Grease. Da segnalare poi il ritorno di Giovanni Allevi per la prima volta dal vivo dopo la malattia. Tra gli ospiti anche: il cast di Mare Fuori con Matteo Bussola e la Nuova Orchestra Santa Balera per celebrare i 40 anni del brano Romagna mia. Da Piazza Colombo, invece, ci sarà Rosa Chemical, mentre Bob Sinclair farà ballare tutto il pubblico della Costa Smeralda. Infine le mascotte delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Sanremo 2024: la scaletta della seconda serata con gli orari

