Come sono andati gli ascolti tv della prima serata di Sanremo 2024? Ieri sera, martedì 6 febbraio 2024, si sono accesi i riflettori sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo, la quinta ed ultima firmata dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Come di consueto è tanta la curiosità sui dati di ascolti in termini di share e auditel della kermesse canora italiana, da sempre uno degli eventi più amati, seguiti e criticati! Abbiamo raccolto per voi i dati Auditel della serata andata in onda ieri martedì 6 febbraio 2024 e li abbiamo confrontati con le prime serate delle precedenti edizioni: dal 2017 al 2023. Ecco come è andata la prima serata di Sanremo 2023 rispetto alle passate edizioni.

Festival di Sanremo 2024: gli ascolti tv della prima serata a confronto con le passate edizioni

Il debutto della prima serata del Festival di Sanremo 2024 ha segnato un vero e proprio record d’ascolti per il quinto Sanremo di Amadeus. Boom di ascolti per la puntata del debutto di martedì 6 febbraio 2024 che ha registrato in media 10.561.000 milioni di telespettatori con uno share del 65.1%.

Nel dettaglio la prima serata di ieri ha ottenuto ascolti da record. Nella prima parte fino alle ore 23.00, il Festiva di Sanremo ha incollato alla tv 15.075.000 spettatori con uno share del 64.34%. Nella seconda parte, invece, 6.527.000 spettatori con il 66,85% di share. Da segnalare anche gli ascolti di Sanremo Start dalle 20:44 alle 21:19, a 12.967.000 spettatori e il 51.11%.

Ascolti davvero impressionisti per il quinto Festival di Sanremo targato Amadeus che ha convinto ancora una volta pubblico e critica. Ottimi anche gli ascolti del Dopo Festival con Viva Rai2 di Fiorello.

Dal 2020 al 2023 gli ascolti tv di Sanremo: le prime serate delle 4 edizioni di Amadeus

Iniziamo la nostra analisi mettendo a confronto le prime serate delle quattro edizioni del Festival di Sanremo condotte da Amadeus. Lo scorso anno la prima serata dell’edizione 2023 segno un risultato in termini di ascolti tv pari a 10.750.000 di telespettatori con uno share del 62,40%. La prima serata dell’edizione 2022, invece, ha registrato 10.911.000 con uno share del 54.70%. L’anno precedente, nel 2021, il secondo Festival di Amadeus, il primo post Pandemia, ha incollato alla tv i telespettatori 8.363.000 telespettatori con uno share del 46.60%. I dati sono chiaramente in crescita di anno in anno.

Auditel: gli ascolti delle prime serate di Sanremo dal 2017 al 2024

Di seguito vi mostriamo i dati Auditel a confronto delle prime serate del Festival di Sanremo dal 2015 al 2023. Il dato da prendere in considerazione è la percentuale di share delle prime serate suddivise per anni e differenziate per conduttori. Amadeus si conferma il re del Festival!