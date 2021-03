Tutto pronto per la seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021. Dopo il debutto che non ha riscontrato il botto di ascolti sperato, Amadeus e Fiorello tornano sul palco del Teatro Ariston con la seconda serata. Ecco il “menù” di oggi, mercoledì 3 marzo 2021: 13 big in gara, 4 nuove proposte e ben cinque ospiti.

Sanremo 2021, scaletta cantanti seconda serata: 3 marzo 2021

Si riaccendono le luci sul Festival di Sanremo 2021, la kermesse canora italiana condotta da Amadeus e Fiorello. Co-conduttorice di questa sera è Elodie, mentre Achille Lauro è pronto a portare in scena il suo secondo quadro.

Nella serata di mercoledì 3 marzo 2021 spazio ai restanti 13 big in gara, 4 nuove proposte e una parterre di ospiti di primissimo livello. Ecco l’ordine di uscita esatta dei 13 cantanti big in gara oggi:

Orietta Berti La Rappresentate di Lista Lo Stato Sociale Bugo Gaia Willie Peyote Malika Ayane Fulminacci Extraliscio Ermal Meta Gio Evan Random

Poi c’è l‘incognita Irama a rischio esclusione per un caso di Covid all’interno del suo staff. Amadeus in conferenza stampa ha una proposta alternativa: mandare in onda il video delle prove generali per poter consentire al vincitore di Amici di Maria De Filippi di partecipare ugualmente. Prima però è necessario avere l’ok da parte degli altri big in gara in previsione di un possibile nuovo caso di Covid che potrebbe coinvolgere nei prossimi giorni qualche altro artista in gara. Il conduttore precisa: “naturalmente bisogna contattare e chiedere a tutte le radio discografiche per avere un formale ok a questa idea“.

Anche questa sera i 13 big in gara saranno votati solo dalla giuria demoscopica e a fine serata sarà comunicata una classifica provvisoria.

4 le nuove proposte in gara: Davide Shorty, I Dellai, Greta Zuccoli e Wrongonyou.

Sanremo 2021, ospiti seconda serata di mercoledì 3 marzo 2021

Ma passiamo agli ospiti della seconda serata di Sanremo 2021. Sul palcoscenico del Teatro Ariston fa il suo ritorno Laura Pausini, fresca vincitrice del Premio Golden Globe 2021 con il brano “Io Si/Seen”, colonna sonora del film “La vita davanti a sè” diretto da Edoardo Ponti e con interprete Sophia Loren. Un ritorno speciale per la cantautrice romagnola che, proprio 28 anni fa, trionfava tra le Nuove Proposte con “La Solitudine“.

Non solo, ospiti anche Il Volo che omaggeranno il Maestro Ennio Morricone insieme al figlio Andrea Morricone che dirigerà l’Orchestra del Festival. Infine tra gli ospiti anche Fausto Leali che riproporrà sul palco “Mi manchi” e “Io amo” e Gigliola Cinquetti interprete di due classici come “Non ho l’età” e “Dio come ti amo”. A chiudere il cast ospiti lo sportivo Alex Schwazer.