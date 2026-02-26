La 76esima edizione del Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo con la terza serata. Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026 appuntamento con la gara delle Nuove Proposte che decreterà il vincitore tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Non solo, spazio alle altre 15 canzoni in gara. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della terza serata.
Scaletta Sanremo 2026: terza serata del 26 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita
Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Sono loro i co-conduttori accanto a Carlo Conti e Laura Pausini della terza serata del Festival di Sanremo 2026 trasmessa, giovedì 26 febbraio, dalle ore 20.40 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Sul palcoscenico 15 artisti big in gara che, anche questa sera, saranno votati dalla giuria delle radio e dal televoto. A fine serata sarà comunicata la classifica provvisoria con la TOP FIVE: le 5 canzoni più votate come sempre in ordine sparso.
Da segnalare anche la proclamazione del vincitore della categoria Giovani – Nuove Proposte. La sfida è tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove: chi vincerà?
Scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026, 26 febbraio
Ecco di seguito l’ordine di ingresso dei 15 big cantanti in gara:
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Leo Gassmann – Naturale
- Malika Ayane – Animali notturni
- Sal Da Vinci – Per sempre si
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Raf – Ora e per sempre
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Serena Brancale – Qui con me
- Samurai Jay – Ossessione
- Arisa – Magica favola
- Michele Bravi – Prima o poi
- Luchè – Labirinto
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Sayf – Tu mi piaci tanto
Terza serata Sanremo 2026: co-conduttrice e gli ospiti
Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 arrivano sul palcoscenico Irina Shayk e Ubaldo Pantani come co-conduttori accanto ad Carlo Conti e Laura Pausini.
Ma passiamo agli ospiti della terza serata. Tutti i riflettori sono puntati sul ritorno di Eros Ramazzotti che trionfò al Festival di Sanremo del 1986 con “Adesso tu”. Questa sera il cantautore romano non sarà da solo, visto che condividerà il palco con la cantante Alice Keys. Tra gli ospiti anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi per promuovere il nuovo film “Un bel giorno”, mentre Mogol riceverà il Premio alla Carriera. Da segnalare anche l’esibizione di Laura Pausini sulle note di “Heal the world” di Michael Jackson.
Ospite del Suzuki Stage: The Kolors, mentre Max Pezzali sarà protagonista di un altro medley di successi dalla Costa toscana.
Sanremo 2026: la scaletta della terza serata con gli orari ed ordine di uscita
20:40 – INGRESSO LAURA PAUSINI E CARLO CONTI
20:43 – FINALE NUOVE PROPOSTE
20:46 – ANGELICA BOVE
20:51 – NICOLO’ FILIPPUCCI
20:56 – CONSEGNA PREMIO DELLA CRITICA MIA MARTINI E SALA STAMPA ALLE NUOVE PROPOSTE
20:58 – VERDETTO VINCITORE NUOVE PROPOSTE
Pubblicità
21:06 – CARLO CONTI PRESENTA SERATA E REGOLAMENTO DI VOTO
21:08 – 1° Cantante – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE
21:14 – INGRESSO IRINA SHAYK
21:17 – 2° Cantante – LEO GASSMANN
21:23 – PREMIO ALLA CARRIERA A MOGOL
21:31 – INGRESSO LAPO ELKANN (IMITATO DA UBALDO PANTANI)
21:34 – 3° Cantante – MALIKA AYANE
Pubblicità
21:45 – LAURA PAUSINI CANTA HEAL THE WORLD CON IL PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO
21:53 – INGRESSO IRINA SHAYK
21:54 – 4° Cantante – SAL DA VINCI
22:00 – MOMENTO TIM
22:03 – TUTTI CANTANO SANREMO
22:09 – INGRESSO LAURA PAUSINI
22:10- 5° Cantante – TREDICI PIETRO
22:16 – OSPITI VIRGINIA RAFFAELE E FABIO DE LUIGI
22:26 – 6° Cantante – RAF
Pubblicità
22:37 – AUDIO/VIDEO PIPPO BAUDO PRESENTA EROS RAMAZZOTTI – POI ARRIVA ALICIA KEYS
Pubblicità
23:00 – LAURA PAUSINI E CARLO CONTI RICORDANO CODICI TELEVOTO
23:02 – 7° Cantante – FRANCESCO RENGA
23:08 – SUZUKI STAGE CON THE KOLORS
23:16 – INGRESSO LAPO ELKANN (IMITATO DA UBALDO PANTANI
23:20 – INGRESSO IRINA SHAYK
23:22 – 8° Cantante – EDDIE BROCK
23:28 – MONDIALI DI CALCIO 2026
23:29 – 9° Cantante – SERENA BRANCALE
23:35 – COLLEGAMENTO CON NAVE COSTA CROCIERE
Pubblicità
23:41 – ESIBIZIONE MAX PEZZALI
23:47 – INGRESSO UBALDO PANTANI
23:49 – 10° Cantante – SAMURAI JAY
23:56 – INGRESSO LAURA PAUSINI
23:57 – INTERVISTA DOPPIA PAUSINI/DE LUCIA
00:02 – 11° Cantante – ARISA
00:08 – 12° Cantante – MICHELE BRAVI
00:14 – SPOT LIGURIA
00:15 – 13° Cantante – LUCHE’
Pubblicità
00:26 – TG1 SERA
00:28 – INGRESSO IRINA SHAYK
00:30 – 14° Cantante – MARA SATTEI
00:36 – 15° Cantante – SAYF
00:42 – CARLO CONTI RICORDA I CODICI DEI BIG IN GARA
00:44 – UBALDO PANTANI
Pubblicità
00:52 – RVM DELLE 15 CANZONI IN GARA
00:56 – INGRESSO MARIA DE FILIPPI IMITATA DA VINCENZO DE LUCIA
01:00 – COLLEGAMENTO CON RAI RADIO 2
Pubblicità
01:07 – CLASSIFICA PROVVISORIA E COLLEGAMENTO CON DOPOFESTIVAL
01:12 – FINE
La scaletta è suscettibile di variazioni.