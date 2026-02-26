La 76esima edizione del Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo con la terza serata. Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026 appuntamento con la gara delle Nuove Proposte che decreterà il vincitore tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Non solo, spazio alle altre 15 canzoni in gara. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della terza serata.

Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Sono loro i co-conduttori accanto a Carlo Conti e Laura Pausini della terza serata del Festival di Sanremo 2026 trasmessa, giovedì 26 febbraio, dalle ore 20.40 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Sul palcoscenico 15 artisti big in gara che, anche questa sera, saranno votati dalla giuria delle radio e dal televoto. A fine serata sarà comunicata la classifica provvisoria con la TOP FIVE: le 5 canzoni più votate come sempre in ordine sparso.

Da segnalare anche la proclamazione del vincitore della categoria Giovani – Nuove Proposte. La sfida è tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove: chi vincerà?

Ecco di seguito l’ordine di ingresso dei 15 big cantanti in gara:

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta Leo Gassmann – Naturale Malika Ayane – Animali notturni Sal Da Vinci – Per sempre si Tredici Pietro – Uomo che cade Raf – Ora e per sempre Francesco Renga – Il meglio di me Eddie Brock – Avvoltoi Serena Brancale – Qui con me Samurai Jay – Ossessione Arisa – Magica favola Michele Bravi – Prima o poi Luchè – Labirinto Mara Sattei – Le cose che non sai di me Sayf – Tu mi piaci tanto

Terza serata Sanremo 2026: co-conduttrice e gli ospiti

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 arrivano sul palcoscenico Irina Shayk e Ubaldo Pantani come co-conduttori accanto ad Carlo Conti e Laura Pausini.

Ma passiamo agli ospiti della terza serata. Tutti i riflettori sono puntati sul ritorno di Eros Ramazzotti che trionfò al Festival di Sanremo del 1986 con “Adesso tu”. Questa sera il cantautore romano non sarà da solo, visto che condividerà il palco con la cantante Alice Keys. Tra gli ospiti anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi per promuovere il nuovo film “Un bel giorno”, mentre Mogol riceverà il Premio alla Carriera. Da segnalare anche l’esibizione di Laura Pausini sulle note di “Heal the world” di Michael Jackson.

Ospite del Suzuki Stage: The Kolors, mentre Max Pezzali sarà protagonista di un altro medley di successi dalla Costa toscana.

20:40 – INGRESSO LAURA PAUSINI E CARLO CONTI

20:43 – FINALE NUOVE PROPOSTE

20:46 – ANGELICA BOVE

20:51 – NICOLO’ FILIPPUCCI

20:56 – CONSEGNA PREMIO DELLA CRITICA MIA MARTINI E SALA STAMPA ALLE NUOVE PROPOSTE

20:58 – VERDETTO VINCITORE NUOVE PROPOSTE

Pubblicità

21:06 – CARLO CONTI PRESENTA SERATA E REGOLAMENTO DI VOTO

21:08 – 1° Cantante – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE

21:14 – INGRESSO IRINA SHAYK

21:17 – 2° Cantante – LEO GASSMANN

21:23 – PREMIO ALLA CARRIERA A MOGOL

21:31 – INGRESSO LAPO ELKANN (IMITATO DA UBALDO PANTANI)

21:34 – 3° Cantante – MALIKA AYANE

Pubblicità

21:45 – LAURA PAUSINI CANTA HEAL THE WORLD CON IL PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO

21:53 – INGRESSO IRINA SHAYK

21:54 – 4° Cantante – SAL DA VINCI

22:00 – MOMENTO TIM

22:03 – TUTTI CANTANO SANREMO

22:09 – INGRESSO LAURA PAUSINI

22:10- 5° Cantante – TREDICI PIETRO

22:16 – OSPITI VIRGINIA RAFFAELE E FABIO DE LUIGI

22:26 – 6° Cantante – RAF

Pubblicità

22:37 – AUDIO/VIDEO PIPPO BAUDO PRESENTA EROS RAMAZZOTTI – POI ARRIVA ALICIA KEYS

Pubblicità

23:00 – LAURA PAUSINI E CARLO CONTI RICORDANO CODICI TELEVOTO

23:02 – 7° Cantante – FRANCESCO RENGA

23:08 – SUZUKI STAGE CON THE KOLORS

23:16 – INGRESSO LAPO ELKANN (IMITATO DA UBALDO PANTANI

23:20 – INGRESSO IRINA SHAYK

23:22 – 8° Cantante – EDDIE BROCK

23:28 – MONDIALI DI CALCIO 2026

23:29 – 9° Cantante – SERENA BRANCALE

23:35 – COLLEGAMENTO CON NAVE COSTA CROCIERE

Pubblicità

23:41 – ESIBIZIONE MAX PEZZALI

23:47 – INGRESSO UBALDO PANTANI

23:49 – 10° Cantante – SAMURAI JAY

23:56 – INGRESSO LAURA PAUSINI

23:57 – INTERVISTA DOPPIA PAUSINI/DE LUCIA

00:02 – 11° Cantante – ARISA

00:08 – 12° Cantante – MICHELE BRAVI

00:14 – SPOT LIGURIA

00:15 – 13° Cantante – LUCHE’

Pubblicità

00:26 – TG1 SERA

00:28 – INGRESSO IRINA SHAYK

00:30 – 14° Cantante – MARA SATTEI

00:36 – 15° Cantante – SAYF

00:42 – CARLO CONTI RICORDA I CODICI DEI BIG IN GARA

00:44 – UBALDO PANTANI

Pubblicità

00:52 – RVM DELLE 15 CANZONI IN GARA

00:56 – INGRESSO MARIA DE FILIPPI IMITATA DA VINCENZO DE LUCIA

01:00 – COLLEGAMENTO CON RAI RADIO 2

Pubblicità

01:07 – CLASSIFICA PROVVISORIA E COLLEGAMENTO CON DOPOFESTIVAL

01:12 – FINE

La scaletta è suscettibile di variazioni.