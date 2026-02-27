La scaletta della quarta serata di Sanremo 2026: duetti, cover, cantanti, ospiti, orari, tutto quello che c’è da sapere | 27 febbraio

Sanremo 2026

La 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 prosegue verso l’attesissima finale di sabato. Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026 appuntamento con la serata delle cover e dei duetti. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della quarta serata.

Scaletta stasera a Sanremo 2026: quarta serata del 27 febbraio, elenco cantanti, duetti, ospiti e ordine di uscita

Carlo Conti e Laura Pausini con Bianca Balti sono i conduttori della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda venerdì 27 febbraio, dalle ore 20.40 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Questa sera sul palcoscenico si esibiranno tutti i 30 cantanti big in gara con cover e duetti.

Ad accompagnarli grandi nomi della musica italiana ed internazionale per una serata che si preannuncia una grande festa in musica. Tutti i big saranno votati e, a fine serata, sarà proclamata la canzone vincitrice. A votare: la sala stampa, giuria della radio e televoto da casa.

Ecco di seguito l’ordine di ingresso dei 30 big cantanti in gara della quarta serata di Sanremo.

Scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, 27 febbraio

L’ordine di uscita dei 30 big in gara con i cantanti:

  1. Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
  2. Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
  3. Chiello – Mi sono innamorato di te
  4. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
  5. Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp
  6. Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
  7. Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
  8. Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
  9. Ermal Meta con Dardust – Golden Hour
  10. Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
  11. Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
  12. Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole, parole
  13. J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita
  14. LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
  15. Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
  16. Levante con Gaia – I maschi
  17. Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
  18. Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore
  19. Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
  20. Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
  21. Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
  22. Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
  23. Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
  24. Raf con The Kolors – The Riddle
  25. Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
  26. Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena
  27. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
  28. Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho
  29. Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna
  30. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Quarta serata Sanremo 2026: co-conduttrice e gli ospiti

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026 arriva sul palcoscenico Bianca Balti come co-conduttrice accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. Durante la serata spazio al Premio alla Carriera a Caterina Caselli.

A Piazza Colombo questa sera ospite Francesco Gabbani, mentre Max Pezzali farà cantare e ballare tutti con un altro medley dei suoi successi da Costa Toscana.

Sanremo 2026: la scaletta della quarta serata con orari ed ordine di uscita

