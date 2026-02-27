La 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 prosegue verso l’attesissima finale di sabato. Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026 appuntamento con la serata delle cover e dei duetti. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della quarta serata.

Scaletta stasera a Sanremo 2026: quarta serata del 27 febbraio, elenco cantanti, duetti, ospiti e ordine di uscita

Carlo Conti e Laura Pausini con Bianca Balti sono i conduttori della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda venerdì 27 febbraio, dalle ore 20.40 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Questa sera sul palcoscenico si esibiranno tutti i 30 cantanti big in gara con cover e duetti.

Ad accompagnarli grandi nomi della musica italiana ed internazionale per una serata che si preannuncia una grande festa in musica. Tutti i big saranno votati e, a fine serata, sarà proclamata la canzone vincitrice. A votare: la sala stampa, giuria della radio e televoto da casa.

Ecco di seguito l’ordine di ingresso dei 30 big cantanti in gara della quarta serata di Sanremo.

Scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, 27 febbraio

L’ordine di uscita dei 30 big in gara con i cantanti:

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto Chiello – Mi sono innamorato di te Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax Ermal Meta con Dardust – Golden Hour Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole, parole J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto Levante con Gaia – I maschi Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone Raf con The Kolors – The Riddle Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Quarta serata Sanremo 2026: co-conduttrice e gli ospiti

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026 arriva sul palcoscenico Bianca Balti come co-conduttrice accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. Durante la serata spazio al Premio alla Carriera a Caterina Caselli.

A Piazza Colombo questa sera ospite Francesco Gabbani, mentre Max Pezzali farà cantare e ballare tutti con un altro medley dei suoi successi da Costa Toscana.

Sanremo 2026: la scaletta della quarta serata con orari ed ordine di uscita

+++ in aggiornamento +++