Dopo il grandissimo successo di ascolti della prima puntata, la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo con la seconda serata. Questa sera, mercoledì 12 febbraio 2025, ascolteremo 15 canzoni in gara. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della seconda serata.

Scaletta Sanremo 2025: seconda serata del 12 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita

Carlo Conti con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica sono i conduttori della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 trasmessa dalle ore 20.35 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Sul palcoscenico i 15 artisti big in gara che, questa sera, saranno votati dalla giuria radio e dal televoto.

A fine serata sarà comunicata la classifica provvisoria con la TOP FIVE, ossia le 5 canzoni più votate. Durante la puntata spazio anche alle semifinali delle Nuove Proposte con due scontri diretti tra Vale Lp-Lil Jolie e Maria Tomba, poi, Settembre e Alex Wyse.

Scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, 12 febbraio

Ecco di seguito l’ordine di ingresso dei 15 big cantanti in gara. Scopriamo la lista dei cantanti che si esibiranno durante la seconda serata di Sanremo 2025 sul placo del Teatro Ariston. Ricordiamo che la scaletta è suscettibile di variazioni.

Rocco Hunt – Mille vote ancora Elodie – Dimenticarsi alle 7 Lucio Corsi – Volevo essere un duro The Kolors – Tu con chi fai l’amore Serena Brancale – Anema e core Fedez – Battito Francesca Michielin – Fango in paradiso Simone Cristicchi – Quando sarai piccola Marcella Bella – Pelle diamante Bresh – La tana del granchio Achille Lauro – Incoscienti giovani Giorgia – La cura per me Rkomi – Il ritmo delle cose Rose Villain – Fuorilegge Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Seconda serata Sanremo 2025: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica co-conduttrice e gli ospiti

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025 sul palcoscenico arrivano tre co-conduttori: la top model Bianca Balti, il paroliere e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio e il comico ed attore Nino Frassica.

Ma passiamo agli ospiti: questa sera torna a Sanremo Damiano David dei Maneskin che ha dato il via ad una carriera solista. In collegamento dal Suzuki Stage, invece, c’è BigMama. Non solo, tra gli ospiti anche Carolina Kostner, testimonial dei giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi protagonisti della nuova serie Rai “Champagne” dedicata alla vita di Peppino Di Capri. Infine il cast del film “Follemente” di Paolo Genovese e il cast della serie tv “Belcanto”.

Sanremo 2025: la scaletta della seconda serata del 12 febbraio con gli orari

20:45 – CARLO CONTI PRESENTA ALESSANDRO CATTELAN

20:48 – PRIMA SFIDA NUOVE PROPOSTE

20:49 – ALEX WYSE

20:54 – VALE LP E LIL JOLIE

20:58 – VINCITORE PRIMA SFIDA NUOVE PROPOSTE

21:01 – MARIA TOMBA

21:06 – SETTEMBRE

21:10 – VINCITORE SECONDA SFIDA NUOVE PROPOSTE

Pubblicità

21:17 – DAMIANO DAVID

21:24 – CARLO CONTI SPIEGA REGOLAMENTO E TELEVOTO SECONDA SERATA

21:28 – 1° Cantante – ROCCO HUNT

21:34 – INGRESSO BIANCA BALTI

21:26 – 2° Cantante – ELODIE

21:42 – INGRESSO CRISTIANO MALGIOGLIO

21:45 – 3° Cantante – LUCIO CORSI

21:51 – INGRESSO NINO FRASSICA

Pubblicità

21:59 – 4° Cantante – THE KOLORS

22:05 – 5° Cantante – SERENA BRANCALE

22:11 – TUTTI CANTANO SANREMO – INGRESSO ALESSANDRO GERVASI E FRANCESCO DEL GAUDIO

22:16 – 6° Cantante – FEDEZ

22:22 – INGRESSO BIANCA BALTI

22:24 – 7° Cantante – FRANCESCA MICHIELIN

22:30 – MOMENTO TIM

Pubblicità

22:37 – DAMIANO DAVID

22:46 – INGRESSO NINO FRASSICA

22:49 – 8° Cantante – SIMONE CRISTICCHI

Pubblicità

23:01 – SUZUKI STAGE – ESIBIZIONE BIGMAMA

23:07 – INGRESSO CRISTIANO MALGIOGLIO

23:10 – 9° Cantante – MARCELLA BELLA

23:17 – MOMENTO NINO FRASSICA

23:21 – 10° Cantante – BRESH

Pubblicità

23:32 – INGRESSO BIANCA BALTI

23:34 – 11° Cantante – ACHILLE LAURO

23:40 – EDOARDO LEO E PILAR FOGLIATI – CAST FOLLEMENTE

23:49 – 12° Cantante – GIORGIA

23:56 – TG1 DELLA SERA

23:59 – INGRESSO NINO FRASSICA

00:04 – 13° Cantante – RKOMI

00:10 – CAROLINA KOSTNER

00:15 – SPOT LIGURIA

OO:16 – 14° Cantante – ROSE VILLAIN

00:22 – MOMENTO BIANCA BALTI E CRISTIANO MALGIOGLIO

Pubblicità

00:35 – 15° Cantante – WILLIE PEYOTE

00:41 – INGRESSO CRISTIANO MALGIOGLIO

00:43 – HIGHLIGHTS CANZONI IN GARA

Pubblicità

00:52 – COLLEGAMENTO DOPOFESTIVAL

00:54 – STOP AL TELEVOTO

00:55 – CAST BELCANTO

O1:00 – COLLEGAMENTO CON RAI RADIO 2

Pubblicità

01:07 – CLASSIFICA PROVVISORIA

01:12 – FINE

La scaletta è suscettibile di variazioni.