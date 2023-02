Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Dopo la prima che ha avuto come protagonisti ben 14 dei 28 cantanti in gara, questa sera, mercoledì 8 febbraio 2023, sarà la volta di altri 14 big della musica italiana. Andiamo a conoscere insieme quali sono i cantanti che si esibiranno questa sera grazie alla scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2023.

Scaletta Sanremo 2023: seconda serata dell’8 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita

Amadeus e Gianni Morandi questa sera in diretta dal Teatro Ariston alle ore 20.35 circa, daranno il via alla seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Con loro troveremo Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice del programma “Belve”. Sul palco si esibiranno altri 14 cantanti in gara, tra questi troveremo: i Modà, gli Articolo 31, Giorgia, Colapesce Dimartino, Tananai, Levante, Madame, LDA e il grandissimo ritorno delle sorelle Iezzi, Paola e Chiara, oltre naturalmente alle nuove leve della musica italiana.

Ordine di uscita dei cantanti di Sanremo 2023

Ecco di seguito la lista con l’ordine di uscita dei cantanti che si esibiranno questa sera sul placo del Teatro Ariston durante la seconda serata del Festival della Canzone italiana di Sanremo 2023.

Will con “Stupido”

con Modà con “Lasciami”

con Sethu con “Cause perse”

con Articolo 31 con “Un bel viaggio”

con Lazza con “Cenere”

con Giorgia con “ Parole dette male”

con “ Colapesce Dimartino con “Splash”

con Shari con “Egoista”

con Madame con “Il Bene nel Male”

con Levante con “Vivo”

con Tananai con “Tango”

con Rosa Chemical con “Made in Italy”

con LDA con “Se poi domani”

con Paola e Chiara con “Furore”

Seconda serata Sanremo 2023: Francesca Fagnani co-conduttrice e gli ospiti

Anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 sarà impreziosita dalla presenza di ospiti musicali. Sul placo saliranno Al Bano e Massimo Ranieri, che per l’occasione formeranno un inedito trio insieme a Gianni Morandi. Questa sarà anche la serata dei primi ospiti internazionali dopo diversi anni: la band americana dei Black Eyed Peas. Momento comico con Angelo Duro e presentazione della fiction “Resta con me” da parte di Francesco Arca.