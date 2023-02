Angelo Duro ospite a Sanremo 2023. Ad annunciare la presenza del comico siciliano alla settantatreesima edizione del Festival della Canzone italiana è stato lo stesso direttore artistico e conduttore della kermesse canora Amadeus. La partecipazione del comico siciliano è prevista per la serata di mercoledì 8 febbraio 2023.

Angelo Duro: ecco chi è il comico invitato a Sanremo 2023

Nato a Palermo il 20 agosto 1982, Angelo Duro è un attore comico, scrittore e personaggio televisivo. La sua esperienza televisiva inizia nel 2010 quando viene notato da Davide Parenti durante una sua esibizione. È lo stesso Parenti a volerlo ingaggiare per il programma televisivo in onda su Italia 1 Le Iene.

Il suo spettacolo sold out in tutti i teatri

Nel 2017, con il suo spettacolo “Perché mi stai guardando?”, registra sold out nei teatri di tutta Italia, tra i quali anche il Manzoni di Milano, il Brancaccio di Roma, il Colosseo di Torino, il Bellini di Napoli e il Biondo di Palermo. Nel 2018 pubblica il suo primo romanzo intitolato “Il piano B”, edito da Mondadori.

Angelo Duro commenta la sua partecipazione a Sanremo 2023

L’annuncio della partecipazione di Angelo Duro a Sanremo 2023 è arrivata questa mattina con un messaggio video di Amadeus a Viva Rai2, il programma mattutino condotto su Rai2 da Rosario Fiorello.

Il comico sul suo profilo Instagram ha commentato così la sua partecipazione al Festival di Sanremo: “Sapevo che sarebbe successo. Sarebbe servito tempo, ma sarebbe successo. Era inevitabile, visto i numeri che faccio nei teatri. Ormai sono diventato una minaccia. E vogliono essere miei amici. Ed io col caz*o che ora divento amico. E sì. È ufficiale. L’8 febbraio 2023, per la prima volta, sarò ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo. È un segno epocale questo. Sono riuscito a cambiare il sistema. E ci sono riuscito da solo. A mio modo. Non me ne è mai fottuto di nessuno. Zero. Da tutti quelli che in questi anni hanno provato ad insegnarmi come si fa, ad ostacolare il mio cammino, me la sono sempre sentita suc*re. Ho vinto io. Ora continuate a su*armela forte. Ci vediamo su Raiuno. E finalmente, dopo anni di soldi estorti ai cittadini con la bolletta della luce, ora c’è un motivo valido per aver pagato il canone. Vi saluto”.