Tutto pronto per la quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Questa sera, sabato 11 febbraio, sarà la serata finale con i 28 cantanti in gara. Andiamo a ricordare insieme quali sono i cantanti che si esibiranno questa sera, i titoli delle loro canzoni e gli ospiti che interverranno grazie alla scaletta della quinta serata del Festival di Sanremo 2023.

Scaletta Sanremo 2023: quinta serata dell’11 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita

Amadeus e Gianni Morandi questa sera in diretta dal Teatro Ariston alle ore 20.35 circa, daranno il via alla quinta serata con la finale del Festival di Sanremo 2023. Con loro troveremo nuovamente Chiara Ferragni. Sul palco i 28 big in gara riproporranno i loro brani.

Ordine di uscita dei cantanti di Sanremo 2023

Ecco di seguito la lista con i cantanti che si esibiranno questa sera sul placo del Teatro Ariston, durante la quinta serata con la finale del Festival della Canzone italiana di Sanremo 2023.

Cantanti Sanremo 2023 del 11 febbraio in ordine di uscita

Elodie con “Due” Colla Zio con “Non mi va” Mara Sattei con “Duemila minuti” Tananai con “Tango” Colapesce Dimartino con “Splash” Giorgia con “Parole dette male” Modà con “Lasciami” Ultimo con “Alba” Lazza con “Cenere” Marco Mengoni con “Due Vite” Rosa Chemical con “Made in Italy” Cugini di campagna con “Lettera 22” Madame con “Il Bene nel Male” Ariete con “Mare di guai” MR. Rain con “Supereroi” Paola e Chiara con “Furore” Levante con “Vivo” LDA con “Se poi domani” Coma_Cose con “L’addio” Olly con “Polvere” Articolo 31 con “Un bel viaggio” Will con “Stupido” Leo Gassmann con “Terzo cuore” gIANMARIA con “Mostro” Anna Oxa con “Sali – Canto dell’anima” Shari con “Egoista” Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato” Sethu con “Cause perse”.

Quinta serata Sanremo 2023 – La Finale: Chiara Ferragni co-conduttrice e gli ospiti

Questa sera verranno esibiti i 28 brani inediti in gara, votati esclusivamente dal pubblico a casa. Verrà poi fatta una media con le votazioni precedenti per ottenere la classifica definitiva. Verranno poi scelte le prime cinque che i cantanti dovranno riproporre sul palco e si procederà poi a una nuova votazione che però non farà media con le precedenti.

A decidere la vincitrice sarà la votazione mista: Televoto con un peso del 34%, Sala stampa con il 33% e Demoscopica con il 33%. Chi avrà ottenuto la percentuale di voto più alta in questa singola votazione vincerà Sanremo 2023. Verranno proclamate anche le canzoni classificatesi seconda e terza.

A vestire i panni di co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi, tornerà di nuovo Chiara Ferragni, mentre come ospiti ci saranno Gino Paoli e i Depeche Mode, oltre a Luisa Ranieri che parlerà del successo di “Lolita Lobosco”. E ancora una volta, dalla nave da crociera, all’interno di uno spazio pubblicitario, vedremo un’esibizione di Salmo. Durante la puntata, infine, verrà letto un messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj.

Sanremo 2023: la scaletta della quinta serata con gli orari

LA SCALETTA DELLA QUINTA SERATA CON GLI ORARI DI SANREMO 2023

– In aggiornamento –