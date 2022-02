Il Festival di Sanremo 2022 si avvia verso la conclusione con l’attesissima serata finale in onda questa sera in prima serata su Raiuno in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, dove si avrà la proclamazione del brano vincitore della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Ma andiamo a conoscere quale sarà la scaletta della serata finale in onda questa sera, sabato 5 febbraio 2022, con ospiti, conduttori e ordine di uscita dei cantanti in gara a Sanremo 2022.

Sanremo 2022, la finale: scaletta cantanti quinta serata del 5 febbraio

Questa sera, Sabato 5 febbraio 2022, appuntamento con la grande finale del Festival di Sanremo 2022, il terzo targato Amadeus. La scaletta della quinta serata prevede l’esibizione di tutti i 25 cantanti in gara per decretare chi sarà il vincitore di Sanremo 2022.

Ecco di seguito la scaletta dei cantanti in gara, con l’ordine di esibizione:

Sangiovanni – Farfalle Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Le Vibrazioni – Tantissimo Emma – Ogni volta è così Matteo Romano – Virale Iva Zanicchi – Voglio amarti DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica Elisa – O forse sei tu Fabrizio Moro – Sei tu Tananai – Sesso Occasionale Irama – Ovunque sarai Aka7even – Perfetta così Highsnob e Hu – Abbi cura di te Achille Lauro – Domenica Yuman – Ora e qui Noemi – Ti amo non lo so dire Gianni Morandi – Apri tutte le porte La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Michele Bravi – Inverno dei fiori Massimo Ranieri – Lettera di là del mare Mahmood e Blanco – Brividi Ana Mena – Duecentomila ore Rkomi – Insuperabile Dargen D’Amico – Dove si balla Giusy Ferreri – Miele

Sabrina Ferilli co-conduttrice della quinta serata del Festival

Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, questa sera durante la finale Amadeus sarà affiancato nella conduzione dalla bellissima Sabrina Ferilli. L’attrice romana, questa mattina presente alla conferenza stampa che anticipa la serata finale, ha regalato un grande show per tutti i giornalisti presenti, con battute tutte da ridere.

Sanremo 2022, ospiti della quinta serata

Un’edizione, quella che giunge al termine questa sera, che sta ottenendo grandi successi in termini di ascolti tv anche grazie ai tanti ospiti che hanno calcato il palco del Teatro Ariston in questi giorni. Attesissimo tra gli ospiti di questa sera il cantante Marco Mengoni in qualità di superospite musicale della grande finale di Sanremo 2022.

72° Festival di Sanremo, chi vota durante la quinta serata (La finale)

Per quello che riguarda le votazioni dei cantanti in gara durante la finale, questa sera a decretare il vincitore saranno il televoto, la Giuria Demoscopica 1000 e la Giuria della Sala Stampa.