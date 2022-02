Il ciclone Sabrina Ferilli si abbatte sul Festival di Sanremo 2022. L’attrice romana già questa mattina in conferenza stampa ha regalato un vero e proprio show. Durante la conferenza, la Ferilli esordisce dicendo: “Stasera non si farà un ca**o, vi spiegheremo come si arriva alle 3 della mattina”. Il ciclone Ferilli ne ha per tutti e senza mai spegnere il microfono, commenta con la solita simpatia e genuinità.

Sabrina Ferilli, show in conferenza stampa a Sanremo 2022: “Condurlo con Maria De Filippi?”

Durante la conferenza stampa Sabrina Ferilli racconta della telefonata ricevuta per la co-conduzione del Festival di Sanremo 2022: “Stavo intronata dal cortisone per la cervicale e quando mi ha chiamato Lucio Presta per fare Sanremo ero talmente in trance ho detto sì, ma poi mi ha preso il dubbio che non mi avesse chiesto niente un ca**o di nessuno” – Ha raccontato Sabrina Ferilli.

L’attrice ha poi aggiunto: “Mi chiedevo: ma sarà vero? Non sapevo come farmela confermare, anche perché quando dici sì a Sanremo sei come catturato da una squadra del Kgb: non parlare con nessuno, nemmeno con i tuoi genitori, sai quelle cose da 007…poi ho preso coraggio e gli ho detto: che bello fare Sanremo. O mi dice sì o mi risponde ‘che c**o stai a dì? Lui mi ha scritto sì, sono felice. È andata così”.

Sabrina Ferilli: “A Sanremo 2022 grazie al figlio di Amadeus”

La Ferilli confessa che a volerla fortemente al Festival è stato José, il figlio di Amadeus e Giovanna. Amadeus racconta che il figlio disse: “Al Festival deve esserci Sabrina Ferilli. Lei piace a tutti, anche perché dice le parolacce che diciamo noi”. Ha raccontato il direttore artistico.

“È stata una serata indimenticabile, una festa, una gioia per tutti quelli che hanno lavorato a #Sanremo2022.

Sono felice che in un @SanremoRai così giovane ci sia Sabrina Ferilli che piace a tutti, anche a mio figlio che mi ha dato questo suggerimento”.

Amadeus@RaiUno

Sabrina Ferilli: “Il povero Morandi è ancora in vita? Lo avete fatto esibire alle 2 di mattina”

Tra i tanti blitz di Sabrina Ferilli durante la conferenza, una domanda su Gianni Morandi e Jovanotti offre all’attrice, la possibilità di chiedere: “A proposito, il povero Morandi è ancora in vita? Lo avete fatto esibire alle 2 di mattina, come sta? Mi sono dimenticata di chiederlo. Poveraccio, già muoveva meno la mano. Ieri sera proprio boccheggiava, è tutto a posto?”. Amadeus tra le risate della sala stampa, risponde: “Sta benissimo”, Sabrina rassicurata dice:”Meno male”. Il tema dell’orario del festival viene toccato più volte dalla Ferilli: “Stanotte facciamo le 3 servono corsi di sopravvivenza”, dice l’attrice.

Sabrina Ferilli e la conduzione di Sanremo con Maria De Filippi

C’è chi chiede alla Ferilli della possibilità di una conduzione del Festival di Sanremo insieme a Maria De Filippi sua grande amica. L’attrice dice: “Se lo facessero gli altri si. A me piace fare l’attrice, in questo caso mi piace questo affiancamento. Poi presentare è un’altra cosa, non mi piace quello che succede oggi che ciascuno può fare qualunque cosa, non è così. Fare la spalla è un’altra cosa, è diverso”. L’attrice poi aggiunge:“Amadeus ma te te fermi, ma che sei matto? Vabbè l’aveva detto pure Mattarella, poi ci sono cause maggiori che rimettono tutto in discussione”.

Sabrina Ferilli e le restrizioni in sala stampa

In sala stampa Sabrina Ferilli parla anche delle restrizioni per il Covid adottate: “Va beh che poi pure se c’ammalamo tutti che ce frega? Annamo tutti ricoverati domani, tanto è finito Sanremo. Ognuno ha fatto il suo, se ce pensate. Mi sbaglio? Ao’, e ce porteranno via ammalati, ci curiamo a casa. Tutto il gruppo, sala stampa e artisti. Prenderanno una caserma, ci infileranno e mettono ‘gruppo Sanremo 2022’. E stiamo là”.

Cosa farà la Ferilli all’Ariston

Sul cosa farà stasera sul palco, Sabrina Ferilli dice: “Avevo proposto ad Amadeus di spogliarci in due e fare un trenino brasiliano, lui avanti e io dietro. Non ha accettato, poi chissà. Fra poco l’impalcatura non regge più”.